Startvorteil für Tessin und Romandie

Der Nachfolger von Bundesrat Didier Burkhalter wird wahrscheinlich aus der lateinischen Schweiz kommen. Denn die FDP achtet traditionell darauf, dass ihre beiden Vertreter im Bundesrat aus verschiedenen Sprach­regionen kommen. Und mit Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann sitzt derzeit ein Deutschschweizer FDPler im Bundesrat.

In der lateinischen Schweiz dürfte der Kanton südlich der Alpen besonderes Augenmerk ­erhalten. Denn das Tessin ist seit dem Rücktritt von Flavio Cotti 1999 nicht mehr im Bundesrat. Und mit FDP-Fraktionschef Ignazio Cassis hat der Südkanton einen überzeugenden Politiker, der die wichtigen Landessprachen fliessend beherrscht und schon längere Zeit als Bundesratskandidat gehandelt wird.

Mit seiner harten Haltung bei der Rentenreform verspielte er al­lerdings bei der Linken Kredit. SP-Präsident Christian Levrat soll ihm unverhohlen mit einer Nichtwahl gedroht haben. Auch seine Verbandstätigkeit bei Krankenversicherern war wegen möglicher Interessenkonflikte schon ein Gesprächsthema.

Zum Senkrechtstarter könnte Pierre Maudet werden. Der perfekt zweisprachige Jurist war Genfer Stadtpräsident und ist heute Mitglied der Kantonsregierung. Er ist 39 Jahre alt und wird schon seit einiger Zeit als Wunderkind der bürgerlichen Bewegung und der Romandie gehandelt. Was ihm in Bundesbern fehlt, sind die Beziehungen und die vertieften Kenntnisse der Abläufe. Doch schon mehrere Kandidaten aus kantonalen Regierungen haben den Sprung in den Bundesrat geschafft.

Auch die Waadtländer Staatsräte Pascal Broulis und Jacqueline de Quattro wären valable Kandidaten mit kantonaler Exe­kutiverfahrung. Doch mit Verteidigungsminister Guy Parmelin sitzt schon ein Waadtländer im Bundesrat, was deren Wahlchancen schmälert. Denkbar ist auch, dass der Neuenburger Didier Burkhalter durch einen Parlamentarier aus dem gleichen Kanton ersetzt wird: Raphaël Comte rutschte schon für Burkhalter in den Ständerat nach, den er auch präsidierte.

Schliesslich existiert die Idee einer Rochade. Demnach würde jetzt ein Deutschweizer in den Bundesrat gewählt und später für Schneider-Ammann jemand aus der lateinischen Schweiz. Unabhängig von den FDP-internen Spielregeln betrachtet, wäre das durchaus möglich. Die Bundesverfassung schreibt eine angemessene Vertretung von Sprachregionen und Landesteilen vor. Nach der Bevölkerungszahl gemessen kommen die Romandie und das Tessin auf einen Anspruch von etwas mehr als zwei Sitzen. Würde Burkhalter durch einen Deutschschweizer ersetzt, wäre die Romandie immer noch mit zwei Mitgliedern in der Landesregierung.

Bei diesem Szenario dürfte sich erneut Ständerätin Karin Keller-Sutter (SG) gute Chancen ausrechnen. Unter anderem, weil die Ostschweiz nicht in der Landesregierung vertreten ist. Aber auch Nationalrat Kurt Fluri (SO) wäre in diesem Fall ein aussichtsreicher Kandidat. Denn bei der Umsetzung der SVP-Initiative gegen die Masseneinwanderung hat er sich im linken Lager Respekt verschafft.

Schliesslich dürfte es keiner anderen Partei gelingen, der FDP den zweiten Bundessratssitz streitig zu machen. Denn die Freisinnigen haben bei den letzten eidgenössischen Wahlen eine Trendwende geschafft und wieder leicht zugelegt. (Berner Zeitung)