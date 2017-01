Unternehmen bezahlen Mitarbeiter fürs Gesundsein

Der Kollege schräg gegenüber im Grossraumbüro hustet. Ist das der Vorbote einer Grippe? Argwöhnisch beäugen ihn die anderen. «Bleib doch daheim, wenn du krank bist», meint einer. Die Kollegin in der Ecke hinten dagegen fehlt. «Schon wieder», raunen die Teammitglieder einander zu. Sobald ihre Nase nur ein bisschen läuft, meldet sie sich krank.

Solche Gespräche werden zurzeit an vielen Arbeitsplätzen ­geführt. Denn die Grippe grassiert. 302 Neuerkrankungen auf 100'000 Einwohner meldete das Bundesamt für Gesundheit für vergangene Woche. Doch während die einen Mitarbeiter ansteckend sind und wirklich das Bett hüten müssen, gibt es solche, die einfach einen Tag freinehmen, weil sie sich nicht ganz wohl fühlen. Verschiedene Unternehmen versuchen in diesem Spannungsfeld, die Pflichtbewussten gezielt zu belohnen.

«Moralisch verwerflich»

Der deutsche Automobilhersteller Daimler hat aus diesem Grund auf Anfang Jahr ein spezielles Bonussystem eingeführt. Angestellte, die innerhalb eines Jahres keinen Tag arbeitsunfähig sind, erhalten 200 Euro. Pro Quartal gibt es 50 Euro für jeden, der nie krankheitsbedingt fehlt. «Mit der quartalsweisen Verteilung des Bonus ist sichergestellt, dass auch durch längere Krankheiten nicht der komplette Anwesenheitsbonus entfällt», schreibt das Unternehmen.

Ein solches Anreizsystem ist natürlich auch eine Disziplinierungsmassnahme: Wer sich trotz leichtem Unwohlsein aufrafft, wird beschenkt. Es besteht die Gefahr, dass die Robusten gegen die Zerbrechlicheren ausgespielt werden. Aus diesem Grund hält der Zürcher Personalmanagementexperte Jörg Buckmann wenig von der Idee. «Ein Gesundheitsbonus ist nicht nur eine Belohnung, sondern auch eine Bestrafung für alle, die die Grippe haben», sagt er.

Unfair sei insbesondere, dass Berufsgruppen wie etwa Verkäuferinnen, Polizisten und Buschauffeure ein viel höheres Ansteckungsrisiko hätten als die Angestellten am Bürotisch in der Zentrale. «Eine Prämie muss ich durch meine Leistung beeinflussen können, sonst ist sie moralisch verwerflich.» Zudem sei es ein falscher Anreiz, wenn sich beispielsweise ein Lastwagenchauffeur trotz Fieber ans Steuer setze, nur weil er seinen Zustupf nicht verlieren wolle.

Schliesslich sei ein Gesundheitsbonus auch frauenfeindlich. «Die Statistik zeigt klar, dass Frauen häufiger krank sind.» Ein typischer Grund dafür sind Schwangerschaften. Je nachdem können Frauen vielleicht in den ersten drei Monaten wegen starker Übelkeit ein, zwei Tage nicht arbeiten.

Junge unter Verdacht

Bereits seit drei Jahren Erfahrungen mit einem Anwesen­heitsbonus sammelt das Ener­giedienstleistungsunternehmen IB Aarau mit Sitz in Aarau. «Bislang sind die Erfahrungen positiv», sagt die Personalverantwortliche Silvia Joost. All jene der insgesamt 330 Mitarbeiter, die ein Jahr lang nicht krank sind, ­bekommen 300 Franken, nach zwei Jahren sind es 400 Franken und so weiter. 2014 verzeichnete das Unternehmen so 50 Prozent weniger Abwesenheiten wegen Krankheit. 2015 reduzierte sich die Anzahl der Krankheitstage um 40 Prozent, für 2016 liegen noch keine Zahlen vor.

Joost betont, es gehe nicht darum, Leute zu zwingen, in jeder Verfassung zur Arbeit zu erscheinen. «Wenn man wirklich krank ist, dann reichen diese Beträge als Anreiz nicht aus, sich trotzdem ins Büro oder auf die Baustelle zu schleppen.» Das sei auch nicht das Ziel des Bonus. «Im Fokus stehen jüngere Arbeitnehmer mit Kurzzeitabsenzen.»

Also zum Beispiel der Stift, der kurz vor einer grossen Prüfung sein leichtes Kopfweh grosszügig als Krankheit interpretiert, damit er daheim bleiben und lernen kann. Oder die Assistentin, die am Montag nicht zur Arbeit erscheint, weil sie am Wochenende zu viel gefeiert hat und jetzt müde ist. Allerdings gilt die Regelung auch für Eltern, die wegen eines kranken Kindes nicht zur Arbeit kommen können.

Joost erklärt, der Anwesenheitsbonus sei in der Personalkommission positiv aufgenommen worden. «Auch seitens der Belegschaft gab es keine Einwände dazu.»

Die Suche nach Blaumachern

Dennoch findet Jörg Buckmann die Gesundheitsprämie den falschen Ansatz: «Es gibt andere Möglichkeiten dazu, chronischen Blaumachern einen Strich durch die Rechnung zu machen.» Eine wirkungsvolle Massnahme sei, von Mitarbeitern, die verdächtig oft montags oder freitags fehlten, schon nach dem ersten Abwesenheitstag ein Arztzeugnis zu verlangen. Allerdings dürfte es in der Regel nicht besonders schwierig sein, von einem befreundeten Doktor ein solches Zeugnis zu ­erhalten.

Um potenzielle Blaumacher in einem ersten Schritt überhaupt zu erkennen, gibt es standardisierte Methoden. Firmen wie Post und Migros verfahren nach dem Propräsenz-Prinzip der Firma Globosana. Dazu gehört etwa, dass das Personalmanagement jederzeit eine Übersicht ausdrucken kann, an welchen Tagen ein Mitarbeiter gefehlt hat. Falls ein eindeutiges Muster erkennbar ist, weil der Betroffene zum Beispiel oft vor oder nach Feiertagen krank war, spricht man dies an. «So geht man nur auf die los, die das System ausnutzen», sagt Buckmann.

Ein Thema im Transportwesen

Ein Gesundheitsbonus ist im Prinzip ein Gegentrend: Grosse Unternehmen wie SBB und Swisscom schenken ihren Mitarbeitern immer mehr Vertrauen, was sich zum Beispiel in der vermehrten Möglichkeit äussert, flexibel und von zu Hause aus zu arbeiten. Firmen, die auf mehr Kontrolle setzen, appellieren statt an die Selbstverantwortung an das Portemonnaie.

Wenig überraschend betrifft dies vor ­allem Branchen, wo Präsenz ­unabdingbar ist und bestimmte Aufgaben zu einem bestimmten Zeitpunkt erfüllt sein müssen. Insbesondere Firmen im Transport­wesen sind darauf angewiesen, dass ihre Mitarbeiter zuverlässig erscheinen und alle Einsätze abdecken. Für sie ist ein Anwesenheitsbonus oft der direkteste und zielführendste Weg, ihre Angestellten zu motivieren.

So hat Rieser Losetransporte in Frick AG vor einigen Jahren ein solches Anreizsystem eingeführt. Wer immer zur Arbeit erscheint, erhält Ende Jahr, teilweise auch schon Ende Monat, eine Prämie, deren Höhe vom Lohn abhängt. Sprecherin Gaby Rieser sagt, der Zustupf motiviere die Angestellten sichtbar.

Rieser erklärt aber auch, dass es manchmal schwierig sei, Regeln zu finden, die für alle nachvollziehbar seien: Wie viel bekommt nun der Chauffeur, der im vergangenen Monat einen Tag krank war, im Vergleich zu demjenigen, der gleich drei Tage fehlte? «Das müssen wir noch genauer definieren, damit es keine Diskussionen gibt.»

Kranke sollen daheim bleiben

Ebenfalls schon über einen Gesundheitsbonus nachgedacht hat die Planzer Transport AG. Man habe sich aber dagegen entschieden, sagt Personalleiter Beat Vetter. Denn so werde der Präsentismus gefördert und damit die Gefahr, dass andere Angestellte sich ansteckten. Das Phänomen Präsentismus bezeichnet das Verhalten von Mitarbeitern, die am Arbeitsplatz auftauchen, obwohl sie nicht voll leistungsfähig sind.

Genau hier sieht auch die nationale Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz das grösste Risiko: «Kranke Mitarbeitende sollen zu Hause bleiben und sich auskurieren. Sie sind in der Regel nicht in der Lage, ihre Arbeit ef­fizient zu erledigen, was nicht im Sinn der Arbeitgebenden sein kann», sagt Direktor Thomas Mattig. Immer mehr Menschen arbeiteten zudem in Grossrauminfrastrukturen. Auch Mattig ­findet deshalb: «Erscheint ein Arbeitnehmer mit einer starken Erkältung oder Grippe, besteht die Gefahr, dass andere Kollegen und Kolleginnen angesteckt ­werden.»

Scheinpräsenz ist teuer

Das Phänomen Präsentismus ist bereits wissenschaftlich untersucht worden. Die Universität St. Gallen hat dazu 2014 ein Diskussionspapier herausgegeben. Darin heisst es: Das Erscheinen am Arbeitsplatz trotz körperlicher oder psychischer Beeinträchtigung stelle wegen «seiner Verbreitung und seiner möglichen langfristigen Folgen ein nicht zu unterschätzendes Problem für eine Volkswirtschaft» dar.

Präsentismus erhöht unter anderem auch die Wahrscheinlichkeit, dass der Betroffene ­später durch längere Krankheit ausfällt. Gemäss Studien verursacht er letzten Endes sogar «deutlich mehr Kosten» als Absentismus, also häufiges Fehlen am Arbeitsplatz.

Die Autoren des Papiers schlagen unter anderem vor, dass Unternehmen vermehrt in die Gesundheitsförderung ihrer Mitarbeiter investieren. Die Firmen sollten aber auch sich selbst hinterfragen und ihre Struktur sowie die Arbeitsbedingungen durchleuchten. Wichtig sei insbesondere eine Kultur des Vertrauens.

Ein Gesundheitsbonus ist genau das Gegenteil davon, ein Misstrauensvotum. Ausserdem vergrössert er den Druck auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – in einer Zeit, in der sich viele ohnehin schon über zu viel Stress am Arbeitsplatz beklagen. (Berner Zeitung)