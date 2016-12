Waldbrand in Graubünden – Wind erschwert Löscharbeiten

Im bündnerischen Misox zwischen Mesocco und Soazza ist am Dienstagabend ein Brand ausgebrochen. Gemäss Angaben der Kantonspolizei Graubünden stand um 20 Uhr eine Fläche von 200 Metern in der Breite und 600 Metern über die Hänge hinauf in Flammen. Das Feuer könnte sich wegen des Windes weiter ausbreiten.

Nach ersten Erkenntnissen gebe es keine Verletze, sagte der Sprecher der Kantonspolizei Graubünden, Roman Rüegg, auf Anfrage von Bernerzeitung.ch/Newsnet. Derzeit finde ein Lagerapport statt.

Die Autostrasse A13 (San Bernardino) und die Haupstrasse H13 mussten zeitlich gestaffelt gesperrt werden. Seit 19.30 Uhr sind beide wegen Steinschlaggefahr ganz gesperrt.

Löscharbeiten im Gang

Die Feuerwehren und weitere Rettungskräfte stehen im Einsatz. Die Löscharbeiten sind im Gang, in der Dunkelheit kann jedoch kein Helikopter eingesetzt werden. Die Brandursache sei unklar, so Rüegg.

Eine Leser-Reporterin berichtet 20 Minuten, sie habe den Brand bei der Durchfahrt auf der A13 bereits weit vor dem Misox gerochen. Die Flammen hätten fast die Autobahn erreicht.

Im betroffenen Gebiet herrscht seit ein paar Tagen für Waldbrände die Stufe 3: «erhebliche Gefahr». Dies geht aus der Naturgefahren-Website der Bundesverwaltung hervor.

Brände auch im Tessin

Auch im Tessin brennen die Wälder an den Hängen in der Gemeinde Chironico, wie tio.ch berichtet. Auch da stünden diverse Feuerwehren im Einsatz. Die Löscharbeiten würden durch starke Winde erschwert.

Anscheinend stand auch die Rega im Einsatz, um die Evakuierung von Dutzenden Menschen zu ermöglichen.

Update folgt... (mch/sda)