Wann soll die Kasse Gewichts-Operationen bezahlen?

Krank machendes Übergewicht kann mit einer Operation behandelt werden. Dann kommt zum Beispiel ein Magenbypass oder ein Magenband zum Einsatz. Die Krankenkassen übernehmen diese Eingriffe aber nur, wenn gewisse Bedingungen erfüllt sind.

So muss der Patient oder die Patientin einen Body-Mass-Index (BMI) von mindestens 35 aufweisen, also schwer adipös sein. Zudem muss sich eine Therapie von insgesamt zwei Jahren Dauer zur Gewichtsreduktion als erfolglos erwiesen haben.

Tieferer Schwellenwert?

Das Swiss Medical Board – ein Fachgremium, das regelmässig medizinische Therapien überprüft – empfiehlt nun, diese Kriterien neu zu bewerten. Eventuell sollte der Schwellenwert nach unten angepasst werden. Die Experten halten nämlich fest, dass auch bei Patienten mit einem BMI zwischen 30 und 35 eine Operation in Betracht komme, wenn sie an Begleiterkrankungen wie zum Beispiel Diabetes leiden. Zuständig für das Festlegen der Kriterien ist das Eidgenössische Departement des Innern.

Laut dem Fachgremium ist es zwar sinnvoll, eine Operation hinauszuschieben und zuerst konservative Therapien anzuwenden, also auf Diäten, Bewegung oder Medikamente zu setzen. Ob es jedoch zwei Jahre sein sollen, sei zu überdenken. Überhaupt bestehe grosser Bedarf an weiterer Forschung, damit man fundiertes Wissen über die Themen erlange.

In den vergangenen Jahren haben sie auch in der Schweiz an Bedeutung gewonnen. 2015 wurden laut der medizinischen Fachgesellschaft Smob über 5000 Operationen zur Behandlung von krank machendem Übergewicht durchgeführt. Die Schweizerische Gesundheitsbefragung 2012 ergab, dass in der Schweiz zehn Prozent der Personen über fünfzehn Jahre adipös sind (BMI ab 30). Das sind fast doppelt so viele wie zwanzig Jahre zuvor.

Regelmässige Empfehlungen

Das Swiss Medical Board hat seine Empfehlungen im Rahmen eines Vergleichs von Operation und konservativen Therapien bei Adipositas und Übergewicht veröffentlicht. Das Gremium bezieht bei seiner regelmässigen Überprüfung der Wirkung medizinischer Leistungen auch ökono­mische, ethische und rechtliche Fragen mit ein. Für den Bericht zum Übergewicht hat es die Resultate verschiedener Studien ausge­wertet. (Berner Zeitung)