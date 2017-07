Wie Patienten der Forschung weiterhelfen können

Wenn Ärzte Patienten im Spital behandeln, fallen Daten und Proben an, zum Beispiel Blutproben. Diese sind für die Therapie nötig, gleichzeitig aber auch für die ­Forschung interessant. Patienten können selbst entscheiden, ob sie ihre Daten der Forschung zur Verfügung stellen oder nicht. ­Spitäler holen deshalb bei den ­Patienten eine Einwilligung ein, wenn sie deren Daten zu Forschungszwecken weiterverwenden oder zusätzliche Proben für die Forschung entnehmen wollen. Diese Einwilligungserklärung soll schweizweit vereinheitlicht werden.

Vorlage als Kompromiss

Am Montag haben die Schweizerische Akademie der medizinischen Wissenschaften (SAMW) und die Arbeitsgemeinschaft der Schweizer Ethikkommissionen (Swissethics) eine Vorlage veröffentlicht, die Spitäler verwenden können. Die beiden Institutionen hatten im Frühling einen Entwurf in die Vernehmlassung geschickt. Dabei wurde ein schweizweit einheitliches Formular zwar begrüsst, wie die beiden Organisationen gestern mitteilten.

Die Rückmeldungen zum Inhalt des Formulars seien aber sehr unterschiedlich ausgefallen. Deshalb sei die nun veröffentlichte Vorlage ein Kompromiss, der nur als Empfehlung zu verstehen sei und weiter optimiert werden solle. Die Spitäler können also weiterhin ihre eigenen Formulare verwenden. Einige stellen denn auch bereits sehr übersichtliche Aufklärungsblätter zur Verfügung.

Keine direkte Verbindung

Das Formular richtet sich an urteilsfähige Personen. Auf vier Seiten erhalten sie Informationen. Etwa dass die Daten und Proben geschützt aufbewahrt und für die Forschung nur verschlüsselt oder anonymisiert verwendet werden. Forscher können also keine direkte Verbindung zu einem bestimmten Patienten herstellen. Weiter wird den Patienten mitgeteilt, dass das Material und die Informationen in Biobanken aufbewahrt werden, deren Ziel es ist, den Datenaustausch zwischen Forschenden im In- und Ausland zu ermöglichen.

Das Spital dürfe mit diesem Austausch keinen Gewinn erzielen. Patienten werden zudem informiert, dass sie mit der Einwilligung einen wichtigen Beitrag für die medizinische Forschung leisten, aber keinen direkten persönlichen Nutzen erwarten dürfen.

Breite Unterstützung

Wie die Nachrichtenagentur SDA berichtet, ist bei den Patienten die Zustimmung zur Verwendung der Daten für die Forschung hoch. Dies zeigt sich bei Spitälern, die bereits mit eigenen Einwilligungserklärungen arbeiten. Auf Anfrage habe zum Beispiel das Universitätsspital Lausanne angegeben, dass die bisherige Zustimmungsrate bei rund 76 Prozent liege, teilt die SDA mit. Das Inselspital Bern und das Unispital Basel hätten gar eine Zustimmung von rund 85 Prozent verzeichnet. (bw)