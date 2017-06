«Gott sei Dank, sind die drei Jahre Sölden vorbei»

Als im Bundeshaus die Dämme brachen

SonntagsZeitung vom 18. 6. 2017

Bundesrat Burkhalter hat sich als Bundesrat nie um die verfassungsmässige Aufgabe seines Landes gekümmert, die da lautet: «Die Schweizerische Eidgenossenschaft . . . wahrt die Unabhängigkeit . . . des Landes.» Burkhalter versuchte andauernd, die Unabhängigkeit unseres Landes zu untergraben und die Schweiz der EU zu unterwerfen. Die auf demokratische Unabhängigkeit erpichten Bürger werden keine Vermisstanzeige aufgeben, wenn Burkhalter nicht mehr im Amt ist. Werner Furrer, Basel

Entweder hatten die Verfasser dieses Artikels über Didier Burkhalter Insiderinformationen oder einfach einen guten Riecher. Vier Tage vor der Rücktrittsankündigung durch Bundesrat Didier Burkhalter sagte der Artikel genau diesen Rücktritt voraus. Kennen Sie auch schon den Nachfolger? Albert Vögeli, Wädenswil ZH

Der neue Aussenminister kommt schon unter Druck, bevor er gewählt ist

SonntagsZeitung vom 18. 6. 2017

Eine direkte Demokratie, möglichst alle Minderheiten integrieren und am politischen Prozess beteiligen. So weit, so gut. Doch geht es um die Besetzung des Bundesrates, sollten Eignung und Persönlichkeitsprofil vor Geografie stehen. Gerade bei der Nachfolge des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA) und mit Blick auf die Exportabhängigkeit der Schweiz benötigt das Land mehr denn je eine Frau oder einen Mann mit Visionen und Gestaltungskraft. Die Globalisierung und mit ihr die Digitalisierung gestalten die Welt in zunehmender Geschwindigkeit um. In diesem Kontext ist die Schweiz und mit ihr die Wirtschaft auf stabile Verträge und Abkommen gerade mit der EU angewiesen. Dazu gehört auch, die Bilateralen Verträge – wohl gegen den weiteren Dauerwiderstand der SVP – weiterzuentwickeln. Pascal Merz, Sursee LU

Gemeinden ächzen unter Asylkosten

SonntagsZeitung vom 18. 6. 2017

Wenn unsere Bundesrätin Simonetta Sommaruga endlich erkennen würde, dass die über 30 000 Asylsuchenden aus Eritrea keine echten Flüchtlinge sind, und auf eine Rückführung pochen würde, wären die Finanzen im Asylwesen halbwegs im Lot. Urs Bammert, Luzern

Ade Zwangsmiliz, hallo Freiwillige

SonntagsZeitung vom 18. 6. 2017

Recht despektierlich wird von «Abschleichern» gesprochen, wenn das Militär wertvolle Männer an den Zivildienst verliert. Wenn ich mit Zivis in Museen, Blinden- und Pflegeheimen oder Naturschutzgebieten spreche, habe ich den Eindruck, dass diese jungen Menschen schlicht eine sinnvollere Tätigkeit suchen. Vielleicht wäre es forschenswert herauszufinden, weshalb so viele nach den ersten militärischen Erfahrungen dem Militär den Rücken kehren? Anstatt den Zivildienst einfach zu verlängern, scheint mir eine Verbesserung der militärischen Schulung zielführender. Martin A. Liechti, Maur ZH

Ja will man denn noch mehr unwillige und unmotivierte Soldaten in der Armee? Alex Schneider, Küttigen AG

Unser Milizsystem ist gefährdet. Es ist bedenklich, wenn schon vor der Aushebung die besten Stellungspflichtigen zu leicht auf dem blauen Weg dem Dienst an der Gemeinschaft ausweichen können. Studium, Karriere und Auslandaufenthalte sind derzeit in der Abwägung des Lebenskonzeptes wichtiger als der Militärdienst. Zu viele negative Erlebnisse diensttuender Wehrmänner und Mängel in der Führung werden kolportiert und demotivieren. Einst wurde militärische Führungserfahrung von der Wirtschaft honoriert. Heute führen längere Abwesenheiten im Job und Studium zu Problemen. Es gilt die sozialen und führungsmässigen Ausbildungserfahrungen, das Kennenlernen der eigenen Grenzen, das Dienen an der Gemeinschaft des Akademikers gemeinsam mit dem Handwerker ohne soziale Unterschiede in einer wichtigen Zwangsgemeinschaft mit Verzicht auf individuelle Ansprüche, die multiethnische Aufstellung unserer Schweiz als wertvolle Lebenserfahrung anzuerkennen. Wo konnte man schon mit 22 Jahren während Wochen 40 Leute führen, ausbilden und auch Fehler machen. Das wurde von der Wirtschaft gewürdigt. CEO und Präsidenten waren höchste Milizoffiziere und kannten den Wert einer militärischen und damit charakterlichen Ausbildung. Nicht nur die Wirtschaft und Gesellschaft, auch die Armee selbst und vor allem wir Offiziere sind gefordert. Der Dienst für die Sicherheit unseres Landes muss attraktiver und gewinnbringender gemacht und die Besten müssen motivierend und überzeugend gewonnen werden. Führen und Ausbildung, das Image des Dienens und der persönliche und berufliche Nutzen für die Sicherheit unserer Schweiz muss zwingend den aktuellen Bedrohungen angepasst und entsprechend kommuniziert werden. Zusammen mit einem professionellen Imagemarketing mit der Wirtschaft müssen der Militärdienst und seine überzeugenden Vorteile attraktiver gemacht werden. Roger E. Schärer, Oberst a. D., Feldmeilen ZH

Die Tour sucht ihr Volk

SonntagsZeitung vom 18.6.2017

Ganz einfach: Man muss das Publikum für die Tour de Suisse nicht in Österreich suchen. Gott sei Dank, sind die drei Jahre Sölden vorbei. Man könnte meinen, wir hätten in der Schweiz keine Pässe für eine gute Bergetappe. Mir haben die Fahrer leidgetan: Ein solch langer und langweiliger Krampf und niemand interessiert es. Doch das ist nicht der einzige Grund für das Desinteresse: Könnte man eine Handvoll Fahrer aus der Ära Kübler/Koblet hervorzaubern, würde auch das Volk wieder an der Strasse stehen. Aber die Hoffnung darauf ist leider nicht sehr gross. Erhard Winiger, Bern

Abgehängt

SonntagsZeitung vom 18. 6. 2017

Der Entscheid des Onlineluxusmodeportals Net-à-porter, keinen Pelz mehr anzubieten, ist höchst erfreulich. Die Begründung ebenfalls: Die Nachfrage ist eingebrochen. Hoffen wir, dass nun auch noch die Nachfrage nach diesen Pelzkrägen einbricht. Haben die Pelzkragenträger noch nie die Schmerzensschreie gehört, wenn wehrlosen Tierchen das Fell bei lebendigem Leib vom Körper gerissen wird? Kann man so noch gut schlafen? Norbert Bernhard, Schaffhausen

Es ist erfreulich, dass der Onlinemodehändler Pelz aus dem Sortiment nimmt. Auch wenn Pelz nur ein kleines Segment im Gros aller Tierrechtsprobleme ausmacht. Aber es ist halt ein symbolträchtiges Segment, und es lassen sich über Pelz die Leute besser für Tierrechte sensibilisieren. Nur traurig, dass völlig inkonsequent Lammfell und Leder im Sortiment bleiben. Beide sind nicht etwa Abfallprodukte, sondern werden meist extra produziert mit allen Problemen der Massentierhaltung. Deshalb kann man nur auffordern, ­tierische Produkte generell zu ­meiden, wenn man etwas gegen Tierquälerei tun will. Renato Werndli, Eichberg SG

Im Zweiradparadies

SonntagsZeitung vom 18. 6. 2017

Als Pensionierter mit E-Bike – eine stark wachsende Bevölkerungsgruppe – hat mich der Titel auf der Frontseite «Die schönsten Velorouten» interessiert, und ich habe begonnen, in Ihrem neuen Magazin zu blättern, das der SonntagsZeitung beilag. Erste Enttäuschung: Keine der fünf auf den Seiten 26/27 vorgestellten Routen lohnt die Anfahrt. Die längste «Tour» ist 39 km lang. Dauert bei einem Schnitt von 20 km/h zwei Stunden. Wegen der Touren Nummer zwei bis vier von 13, 5, und 14 km steigt kaum ein Velofahrer in den Sattel. Zusammengezählt ergeben diese fünf Touren 101 km. Ernst Hotan, Birrwil AG

Momo, momoll!

SonntagsZeitung vom 11. 6. 2017

Herzlichen Dank zum Artikel über Momos. Was leider fehlte: Der Hinweis, wos denn nun wirklich die besten Momos gibt. Wir haben historisch bedingt eine grosse tibetische Diaspora im Tösstal. Momos gehört für uns Locals daher schon seit Jahren zur Regionalküche. Und hier der Geheimtipp für wahre Liebhaber der tibetischen Teigtaschen: Im Sommer gibts die ­besten Momos im Schwimmbad Rikon. Der Kiosk wird durch eine Familie aus Tibet geführt, und die Momos werden jeweils frisch zubereitet – ein Traum. Richtig Sommer ist es für uns daher erst, wenns in der Badi wieder Momos gibt. En Guete! Michael Stahel, Rämismühle-Zell ZH

Wie ein Kinderbuch das Geld erklärt

SonntagsZeitung vom 11. 6. 2017

Armin Müller empfiehlt uns das neue «Kinderbuch, das Geld erklärt» von Lorenz Pauli und Claudia de Weck «Geld zu verkaufen» als «pädagogisch wertvoll» und verweist dabei auf die Vollgeld­initiative, über welche wir 2018 abstimmen können. Herr Müller betont zu Recht, dass der grösste Teil der umlaufenden Geldmenge (ca. 85 Prozent) aus Buchgeld und nicht aus gesetzlichem Notenbankgeld besteht, was aber den meisten Erwachsenen noch nicht bewusst ist. Da wir unseren Geldverkehr in der Regel über Buchgeld- bzw. Giralgeld-Konti abwickeln, stellt sich auch die Frage nach der Sicherheit bzw. «Geldschöpfung» der Geldmenge M1 von rund 600 Milliarden Franken. Solche Erklärungen kann das gepriesene Kinder-Geldbuch verständlicherweise nicht liefern. Leider fehlen aber auch in den meisten Lehrbüchern fundierte Erklärungen zur Geldschöpfung. Fakt ist, dass die heutige Geldmenge nicht mehr von der Schweizerischen Nationalbank (SNB) kontrolliert werden kann. Werner Kallenberger, Zürich

Das europäische Schwergewicht

SonntagsZeitung vom 18.6.2017

«Seine Vorstellung der EU hat es aber heute schwer.» Ob gestern, heute oder morgen, es ändert sich nichts an der Tatsache, dass Visionen zwar nötig sind, aber nur die wenigsten funktionieren. Kommunismus, Sozialismus, Globalisierung und antiautoritäre Erziehung waren alles irgendwie Visionen. Keine hat funktioniert, weil der Mensch grundsätzlich ein Egoist ist. Diese verwerfliche Charaktereigenschaft nimmt mit dem steigenden Wohlstand zu. Heute hat diese in unseren westlichen Gesellschaften neue Höhen erreicht. Man nennt das auch Dekadenz. Ich kann nicht verstehen, dass durchaus intelligente Politiker (leider sehr oft ein Widerspruch in sich) nicht begreifen wollen oder können, dass ein gewaltsames zusammenführen verschiedener Ethnien nie sehr lange hält, wie UdSSR, Jugoslawien und Tschechoslowakei zeigen. Trotz dieses Trends treibt man das EU-Experiment voran. Das Scheitern ist vorprogrammiert. Ein Italiener und ein Schwede werden niemals die gleichen wirtschaftlichen Meinungen teilen. Basta! Mark Gasche, Kirchberg BE

Lästige Sommerbegleiter

SonntagsZeitung vom 18.6.2017

Meine Devise, um im Urlaub möglichst nicht krank zu werden, lautet beim Essen: «Schäle es, koche es oder vergiss es!» Mit dieser Devise bin ich immer gut gefahren, und vor allem in Getränken auf das Eis verzichten, da es leider immer noch Restaurants gibt, die keine Eis­crashmaschine haben. Wenn man das Ganze so befolgt, sollte eigentlich im Urlaub nichts schiefgehen! Daniel Zollinger, Uster ZH