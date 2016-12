«Hohe Kreise mussten davon gewusst haben»

Matthias Kamber, Anna Anzeljowitsch ist die neue Direktorin der Russischen Anti-Doping-Agentur (Rusada) und damit Ihre Kollegin mit grundsätzlich gleichen Aufgaben. Sie hat gegenüber der «New York Times» systematisches Doping in Russland zugegeben. Was halten Sie von den Aussagen? Matthias Kamber: Ich glaube, dass dies eine Flucht nach vorne ist, und zwar von einer Person, die vorher nicht direkt involviert war. Sie war nicht Chefin der Rusada, sie wurde es erst, als die anderen geflüchtet oder gestorben sind. Es ist eine Flucht nach vorne, weil die beiden McLaren-Berichte klar gezeigt haben, dass es eine grosse Verbreitung von Doping gab und dass der Staat zweifellos daran beteiligt war.

Die McLaren-Reports enthalten nicht nur fünf oder zehn, sondern in vierstelliger Höhe Dopingfälle und Doping­verdächtigungen. Kann das noch ein Zufall sein? Kann das nur eine Kampagne des Westens gegen den Osten sein, wie Russland es gern darstellt?

Das ist keine Kampagne des Westens gegen den Osten. Ich ver­gleiche es zu einem guten Teil mit dem damaligen Staatsdoping der DDR, das später aufgedeckt wurde. Ich denke an Professor Werner Franke und seine Frau, die die Aufdeckung ins Rollen gebracht haben. Ich erwarte von der russischen Seite schon länger, dass man das zugibt, dass man genau darlegt, was gegangen ist, und dass man die Verantwortlichen benennt. Erst dann kann man weitergehen und versuchen, Russland wieder in den Sport einzubinden.

«Doping war von A bis Z geplant»: Matthias Kamber. (Bild: Andreas Blatter)

Frau Anzeljowitsch hat im Bericht eingeräumt, dass an den Dopingabläufen an den Winterspielen in Sotschi auch der russische Geheimdienst beteiligt gewesen sei. Ist es so noch zu bezweifeln, dass Präsident Putin von allem wusste?

Das ist Spekulation. Aber ich bin der Meinung, dass hohe Kreise davon gewusst haben mussten. Wenn ich sehe, wie Wladimir Putin den ganzen Aufbau der Spiele in Sotschi persönlich begleitet und überwacht hat, wäre es für mich schleierhaft, wenn er vom Ganzen nichts gewusst haben sollte. Es sei denn, er hätte im Bereich des Dopings eine Parallelstruktur aufgebaut. Aber das kann ich mir fast nicht vorstellen. Nein. ich bin überzeugt, dass damals vor allem Sportminister Witali Mutko alles wusste, wohl eben auch Putin.

Putin hatte die Spiele in Sotschi schon weit vorher als grosses Prestigeprojekt deklariert. Er hat Sotschi als Wintersportdestination aus dem Boden gestampft. Zu diesen An­strengungen gehörten auch die Medaillenjagd und die Leistungen der eigenen Sportler.

Genau. Man hat das ja schon in verschiedenen Staaten gesehen, in denen der Sport eine solche Rolle spielt und die die Über­legenheit ihres Systems zeigen wollen. Das war in der DDR so, und heute gilt es vor allem für die weniger demokratischen Staaten. Die Sportler sind dort auch wichtig als Botschafter nach innen. Und wenn sie gewinnen, werden sie sehr stark belohnt. Ja, hier im Fall von Russland sieht es schon nach einer genauen Planung von A bis Z aus.

Anna Anzeljowitsch relativierte und widerrief ihre Aussagen in der «New York Times». Können Sie sich vorstellen, dass sie zurückgepfiffen wurde?

Die Direktorin der Rusada ist in einer schwierigen Position. Einerseits muss sie versuchen, mit einer neuen Organisation neu anzufangen. Andererseits kann sie tatsächlich zurückgepfiffen werden, wenn sie zu freimütig Auskunft gibt. Daran sieht man den Zwiespalt, in dem Russland jetzt steckt. Offenbar ist das offizielle Russland noch nicht bereit, den Schritt zu machen und alles zuzugeben.

