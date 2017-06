Russlands WM-Team steht unter Dopingverdacht

In Russland kündigt sich der nächste Dopingskandal an. Ziemlich genau ein Jahr vor Beginn der Fussball-WM im eigenen Land ist der Fussball ins Visier der Dopingfahnder geraten.

Wie die englische Zeitung «Mail on Sunday» berichtete, könnte die russische Nationalmannschaft in den Skandal um staatlich organisiertes Doping involviert sein. Die Fifa wollte den Bericht zunächst nicht kommentieren, kündigte aber eine Stellungnahme im Laufe des Sonntags an.

Angeblich sollen alle 23 Spieler des russischen WM-Kaders von 2014 und elf weitere Fussballer im Zuge der WADA-Untersuchungen von Sonderermittler Richard McLaren auf einer Liste mit 1000 Athleten stehen. Die Zusammenhänge würden derzeit von der Fifa geprüft, berichtete die Zeitung. Dies wurde von der Fifa auf Anfrage allerdings noch nicht bestätigt.

Eine Reihe von Niederlagen

Fünf Spieler des WM-Teams von 2014 gehören auch dem Aufgebot der Sbornaja beim Confederations Cup an, bei dem der Gastgeber am Samstag durch ein 1:2 gegen Mexiko in der Gruppenphase scheiterte. Auch bei der WM 2014 war Russland in der Vorrunde ausgeschieden.

Die neuen Unruhen rund ums Nationalteam dürften dem WM-Gastgeber keinesfalls gefallen. So steht Russland 354 Tage vor dem Startschuss zum nächsten Grossereignis im eigenen Land nicht nur sportlich vor einer grossen Herausforderung. In der Fifa-Weltrangliste ist das Russland mittlerweile bis auf Platz 63 abgerutscht. (kaf/si)