Abstieg mit Kanterniederlage

Viele hatten eine Niederlage Niederbipps im letzten Spiel wohl bereits vor der Partie vermutet. Doch die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Am Sonntagnachmittag starb sie aber etwas früher, denn bereits kurz nach der Halbzeit lag der FCN mit drei Treffern in Rücklage. Am Ende realisierte Härkingen gegen die Oberaargauer gar einen 6:0-Kantersieg und schickte diese damit nur ein Jahr nach dem Aufstieg zurück in die 3. Liga Solothurn.

Dabei wären die Zeichen für den FCN vor der Partie gar nicht schlecht gestanden. Der direkte Gegner auf den letzten Nichtabstiegsplatz, Welschenrohr, musste gegen den Leader aus Biberist antreten und verlor 1:2. Ein Unentschieden hätte für Niederbipp aufgrund der geringeren Anzahl Strafpunkte gereicht.

Doch so, wie das Team in die Partie startete, schwanden die Hoffnungen darauf auch bei vielen der 200 Zuschauer rasch. Immer wieder drang der Gegner in den Bipper Strafraum ein, lancierte Angriff um Angriff. Doch entweder scheiterten die Stürmer an sich selbst, Peter Plemenic im Tor Niederbipps oder blieben an der Verteidigung hängen.

Gleich zwei gute Möglichkeiten vereitelte dabei Dino Cordari in seinem letzten Spiel für den FCN. Elf Jahre lang stand er im Einsatz für die Oberaargauer – oder wie es der Platzspeaker zu formulieren pflegte: hielt er die Knochen für seine Farben hin.

Unbarmherziger Oumaray

Cordari hätte mit seinen Abwehraktionen gar zum Spieler des Spiels werden können. Auch dank ihm stand es nach einer halben Stunde noch 0:0. Dann aber markierte Härkingens Topskorer Yanick Oumaray nach schwacher Niederbipper Abwehrarbeit doch das 1:0 aus Sicht der Gäste. Diese hätten zu diesem Zeitpunkt ohne weiteres bereits mit drei oder vier Treffern in Front liegen können.

Alleine der wirblige FCH-Flügel Sandro Gasser, den die Bipper nie in den Griff bekamen, hätte zweimal Treffen müssen. Dass er nicht der geborene Torjäger ist, war unschwer zu erkennen. Aber das brauchte er auch nicht zu sein. Dafür ist in Härkingen ein anderer zuständig: Oumaray.

Diesen Fakt bekam Niederbipp auch schmerzlich zu spüren. Bis zum Spielschluss erzielte der Stürmer noch vier weitere Tore und sicherte sich so die Auszeichnung als bester Torschütze der 2. Liga. Dies ist auch deshalb bemerkenswert, weil Simon Affentranger (Fulenbach), der ebenfalls noch mit dieser Auszeichnung liebäugelte, alleine beim 15:1-Sieg gegen Trimbach Anfang Mai elf Treffer erzielte und damals die Spitze der Torschützenliste übernommen hatte.

Frimpong bleibt trotzdem

Nach dem feststehenden Abstieg waren die Bipper Akteure nach Spielschluss enttäuscht. Auch Trainer Joetex Frimpong, der unter der Woche noch seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert hatte, war ernüchtert. «Ich bin enttäuscht, aber nicht nur wegen des Abstiegs, sondern weil wir heute unser Potenzial nicht auszuschöpfen wussten», sagte der ehemalige YB-Spieler. Dennoch freue er sich, in der kommenden Saison mit dem Team weiterzuarbeiten. «Es macht mir viel Spass hier im Verein», sagte er, «Ich fühle mich sehr wohl.»

Für den Ghanaer ist es ein Neustart der ganz klassischen Art. Als er vor zwei Jahren aus Derendingen zu den Oberaargauern gestossen war, spielte Niederbipp in der 3. Liga. Frimpong realisierte binnen zweier Jahre den Aufstieg in die 2. Liga. Selbiges will er nun noch schneller schaffen und den FCN wieder zurück in die höhere Spielklasse führen.

2. Liga Solothurn. Fulenbach - Bellach 7:0. Welschenrohr - Biberist 1:2. Mümliswil - Blustavia 3:0. Niederbipp - Härkingen 0:6. Trimbach - Deitingen 1:0. Grenchen - Zuchwil 7:0. – Schlussrangliste (alle 22 Spiele): 1. Biberist 52. 2. Fulenbach 47. 3. Härkingen 42. 4. Grenchen 41. 5. Bellach 36. 6. Trimbach 32. 7. Mümliswil 27. 8. Blustavia 26. 9. Welschenrohr 22. 10. Niederbipp 21. 11. Deitingen 14. 12. Zuchwil 13. – Biberist steigt auf, Niederbipp, Deitingen und Zuchwil steigen ab. (Berner Zeitung)