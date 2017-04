Assalé für zwei Spiele gesperrt

Der YB-Stürmer Roger Assalé spielte am Sonntag gegen den FC Basel in der ersten Halbzeit gut, doch zerstörte alles in der 74. Spielminute mit seinem Platzverweis, als er Gegenspieler Blas Riveros in das Gesicht griff – und danach lange nicht das Feld verlassen wollte. Assalé wird nach dieser Unsportlichkeit unter Annahme einer Provokation für zwei Spiele gesperrt, wie sein Klub BSC Young Boys am Montagnachmittag twittert. (cla)