«Bayern war für mich ein Rückschritt»

Arjen Robben hat im niederländischen Sender Fox Sports erklärt, der Wechsel im Sommer 2009 von Real Madrid zum FC Bayern sei die schwierigste Entscheidung seiner Laufbahn gewesen. «Bayern gehörte damals nicht zu den europäischen Topteams – wie jetzt – und es war für mich ein Rückschritt», sagte der 32-Jährige.

Derzeit verhandelt Robben über einen neuen Vertrag in München über diese Saison hinaus. Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge sagte zuletzt, er erwarte eine Einigung noch im Januar, weil beide Partien den Willen dazu hätten. Damit ginge Arjen Robben in seine achte Saison mit den Bayern. «Heute bin ich ein echter Bayer. Ich bin Teil dieses Klubs.»

Doch der Beginn in München war eher erzwungen, das Geschäft kam zustande, weil Real Madrid ihn loswerden wollte. «Es war ein seltsamer Sommer, als Florentino Perez als Präsident zurückkam. Dann waren da all die neuen Spieler: Cristiano Ronaldo, Kaka, Karim Benzema und Xabi Alonso kamen alle für viel Geld nach Madrid.» Also habe Real unter anderem ihm mitgeteilt, dass der Verein einige Einnahmen machen könnte, wenn er sich für einen Wechsel entscheiden würde. Ein Hinweis darauf, dass Madrid nicht mehr mit dem damals 25-jährigen Robben plante.

«Aber ich wollte eigentlich nicht gehen. Ich blickte wohl auf die beste Vorbereitung meines Lebens zurück, aber eine Chance habe ich trotzdem nicht bekommen. Also musste ich eine Entscheidung treffen», berichtete Robben jetzt Fox Sports. Es habe einen Kontakt zu Bayern gegeben, aber es sei ein schwieriger Prozess gewesen. «Am Ende habe ich es dann gemacht, weil der Klub alles in seiner Macht stehende unternahm, um ich zu kriegen. Die Anwesenheit von Trainer Louis van Gaal spielte offensichtlich auch eine Rolle.» Etwa 25 Millionen Euro überwies der FC Bayern im August 2009 nach Madrid. (Süddeutsche Zeitung)