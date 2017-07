China strebt auch im Fussball nach Macht

Zwischen Entwicklungshilfe und Kapitalismus

Wäre diese Meldung am 1. April publiziert worden, würde sie kaum jemand ernst nehmen. Doch: Es handelt sich hierbei keineswegs um einen Witz. Letzte Woche wurde bekannt, dass die U-20-Nationalmannschaft von China in die Regionalliga Südwest integriert werden soll. Es ist die erste Folge eines Deals, der auf höchster Ebene initiiert worden war.



Ende November unterzeichneten der DFB, die Deutsche Fußball-Liga und Vertreter der deutschen und der chinesischen Regierung im Bundeskanzleramt eine Vereinbarung zur Zusammenarbeit für zunächst fünf Jahre. China will im Fussball eine Weltmacht werden, Deutschland mehr Geld verdienen. Und weil eine Hand die andere wäscht, dürfte sich Chinas Nachwuchs bald im Land des Weltmeisters für Olympia 2020 vorbereiten, derweil den Deutschen der Weg in den asiatischen Markt geebnet wird.





Die Regionalliga Südwest umfasst derzeit 19 Teams. Vorgesehen ist, dass die Chinesen jeweils gegen die spielfreie Mannschaft antreten würden. Somit bekäme jeder Verein zwei zusätzliche Heimspiele pro Saison – und überdies rund 15'000 Euro vom Verband. Der Zustupf ist willkommen, kreist doch der Pleitegeier über der vierthöchsten deutschen Liga. Im vergangenen Jahr hatte Kickers Offenbach Insolvenz beantragen müssen, nun traf es Hessen Kassel. Es überrascht deshalb kaum, verkündete DFB-Vizepräsident Ronny Zimmermann stolz, alle 19 Klubs stünden der Idee positiv gegenüber. Wirklich?



Regionalligist Waldhof Mannheim vermeldete jedenfalls, er würde lieber ein Freundschaftsspiel gegen den FK Pirmasens bestreiten. Das war einer von 6 Absteigern (!) in der letzten Saison. Nach der Relegation beantragten die Pfälzer, die Liga auf 20 Teams aufzustocken – erfolglos. Es versteht sich von selbst, schäumt Christoph Radtke, der Geschäftsstellenleiter von Primasens, vor Wut. Gegenüber dem Onlineportal der «Zeit» meinte er zu den Plänen des DFB: «Das ist purer Kapitalismus.» mob