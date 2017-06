Co-Trainer schlägt Spieler Zahn aus

Nach dem Schlusspfiff im WM-Qualifikationsspiel zwischen Bosnien-Herzegowina und Griechenland war Edin Dzeko nicht zu bremsen. Der Frust nach dem 0:0 am Freitag in Zenica war zu gross. Der bosnische Stürmer des AS Rom ging auf seinen griechischen Klubkollegen Kostas Manolas los und packte ihm an den Hals.

Was folgte, war eine Massenkeilerei mit Spielern und Betreuern von beiden Seiten. Dabei verlor Griechenlands nicht eingesetzter Stümer Giannis Gianniotas durch einen Faustschlag von Bosniens Assistenztrainer Stephen Gilli zwei Zähne. «Das ist eine Schande. Wir führen keinen Krieg, wir spielen Fussball», sagte Manolas.

(nag/sda)