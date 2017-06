Darum ist Ronaldo so schwer vermittelbar

Er ist also tatsächlich auf dem Markt. Was das Werben eines anderen Clubs kaum möglich gemacht hätte, erledigt die spanische Steuerbehörde mit links. Weil sie Cristiano Ronaldo wegen Schummeleien mit Offshore-Konten ins Visier genommen hat, droht der Portugiese mit dem Weggang von Real Madrid.

Ronaldo ist amtierender Weltfussballer und hat Titel en masse gewonnen. Man müsste denken, es gäbe keinen einfacher zu vermittelnden Spieler als CR7. Die SoZ erklärt über fünf Stufen, warum das ein Trugschluss ist.

1. Die sportlichen Fähigkeiten

Fussball ist ein Mannschaftssport und Ronaldo jener Fussballer, der die Auszeichnung an Einzelne am meisten will. Weil Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro Starkult mag (siehe auch Punkt 5). Und weil er unverschämt gut ist. Er hört auf die Namen Weltfussballer, Europameister, Champions-League-Sieger – stets ist er präsent mit seinen Toren und Pässen. Und immer wenn man glaubt, der Portugiese habe gerade sein Opus magnum fertiggeschustert, setzt er noch einen drauf. Selten hat ein einziger Spieler eine gar nicht mal so schlecht zusammengestellte Equipe wie Real Madrid derart dominiert. Ronaldo ist komplett, seine Schusstechnik einzigartig, seine Sprungkraft erstaunlich, seine Technik exquisit, seine Explosivität hoch. Und da ist seine Professionalität: Ronaldo bleibt am längsten auf dem Trainingsplatz, er übt Freistösse, bis sie einschlagen. Er pumpt im Fitnesscenter, wenn seine Kollegen schon zu Hause sind. Und haben Sie sich einmal überlegt, weshalb sich dieser Mann kaum mit Verletzungen abmüht? Eben. Dieser Mann verspricht Erfolg für alle.

Es bleiben folgende Kandidaten: Clubs von Aarau bis Zilina. Ausser Barcelona – da spielt Messi.

2. Die Marketing-Maschine

Wer sieht, welches Marketing-Monster dieser Ronaldo ist, könnte meinen, auch dieser Punkt müsste ihn für jeden Club zum Wunschtransfer machen. Die Zahlen sind spektakulär. 277 Millionen Menschen folgen ihm auf den sozialen Medien, das sind 68 Prozent mehr als Neymar, dem zweitbeliebtesten Sportler der Welt. Die Leute folgen Ronaldo nicht nur – sie reagieren auch auf seine Beiträge; 927 Millionen Likes, Kommentare oder Weiterleitungen haben seine Meldungen im letzten Jahr ausgelöst. Damit hat er für seine Sponsoren einen Werbewert von knapp einer Milliarde Dollar generiert.

Das Problem: Nicht jeder Verein hat die nötige Marketing-Kraft, um aus dieser weltweiten Beachtung auch Nutzen ziehen zu können. Der FC Aarau würde garantiert einen Popularitätsschub erleben. Aber könnte das Gasthaus Bären in Kölliken als Premium-Sponsor den Wertzuwachs der Marke abschöpfen? Eher nicht.

Es bleiben: Clubs, mit mindestens fünf Menschen in der Marketing-Abteilung und dem Wissen, wie man Snäptschätt schreibt.

3. Die Kosten

Es gibt einen Film über Ronaldo, er holt darin den Sohn von der Schule ab und fragt ihn zu Hause in der gigantischen Garage: «Welches Auto fehlt?» – «Der Rover?» – «Nein.» – «Der Porsche?» – «Nein, schau genau hin.» – «Der Lamborghini!» – «Richtig. Der ist zum Reifenwechseln.»

Die Episode verrät wenig subtil, dass Ronaldo einen gehobenen Lebensstandard pflegt, er ist nicht ganz billig im Unterhalt. Bislang verdient der Mann 23,5 Millionen Euro – pro Jahr versteht sich. Wer 14 Millionen Euro an Steuern zu sparen geplant haben soll, erwartet auch künftig den nötigen finanziellen Support; geht man davon aus, dass er ebenso viel will wie bisher (und das ganze netto), dann kommt je nach Spitzensteuersatz des jeweiligen Landes noch einmal fast das Doppelte dazu.

Um Ronaldo zu holen, muss man ihn aber erst aus dem Vertrag lösen. Eine Milliarde beträgt seine festgeschriebene Ablösesumme. Es ist naheliegend, dass ihn Madrid auch für weniger Geld gehen lassen würde, sagen wir 200 Millionen. Bei einem Dreijahresvertrag mit dem Nettolohn von 25 Millionen Euro müsste also ein Club rund 350 Millionen in die Hand nehmen.

Ronaldo ist heute 32, die Fantasie ist bei ihm entwichen, man weiss, was man hat, teurer wird er nicht mehr. Heisst: Der Wiederverkaufswert ist bei ihm eingeschränkt. Ein Transfer heisst aber auch: Die bisherigen Trikotverkaufsrekorde werden durch ihn pulverisiert.

Es bleiben: Clubs mit einträglichem Geschäftsmodell wie Bayern München oder Manchester United sowie Sugardaddy-Vereine aus China, Russland, Arabien oder den USA.

4. Die Ambitionen

Wer gesehen hat, wie Ronaldo in der Schlussphase des EM-Finals an der Seitenlinie herumgezappelt hat, weiss: Dieser Mann wirft auch das Eile-mit-Weile-Brett durch die Gegend, wenn er in die Nähe einer Niederlage kommt.

Für Ronaldo zählen nur Titel. Er braucht Pokale und Medaillen, die er im eigenen Museum ausstellen kann. Und dort will er nur Trophäen, die auf internationaler Ebene auch etwas zählen.

Knapp okay ist deswegen die Ungeheuerlichkeit von einem stilisierten Zapfhahn, mit dem eine Brauerei an der EM in Frankreich den besten Spieler der Partie behelligt hat. Aber es reicht nicht, Meister in einer international unbedeutenden Liga zu werden. Der Gewinn der Champions League muss ein realistisches Ziel des Arbeitgebers sein, das schliesst selbstredend nationale Titel mit ein.

Es bleiben: eine Handvoll europäischer Grossclubs – Arabien, LA Galaxy und China fallen aus der Verlosung.

5. Die Persönlichkeit

Ronaldo mag an der EM seine mannschaftsdienliche Seite gezeigt haben. Aber das ändert nichts an seiner grundsätzlichen Disposition, die sich auch in der Steuergeschichte zeigt: Er zeigt nicht den Hauch von Selbstkritik. Er ist zu Tode beleidigt, weil ihn Real Madrid nicht sofort bedingungslos unterstützt hat. So, wie er auch beleidigt war, als Teamkollege Gareth Bale mehr Ablöse gekostet hat als er selbst. Oder als er die Champions League gewann und er den Reportern fast schon poetisch sagte: «Die, die Cristiano stets kritisieren, müssen ihre Gitarre zurück in den Koffer packen.» Und da ist seine Gier nach individuellen Auszeichnungen: ein einziger Schrei nach Anerkennung.

Kurz: Ronaldo ist ein Narzisst, wie er im Buche steht. Narzissten wollen von allen geliebt werden und können völlig irrational reagieren, wenn sie sich zurückgewiesen fühlen. Sie binden viel Aufmerksamkeit, sind hoch manipulativ und können nicht mit anderen Menschen mitfühlen.

So einen Spieler erträgt es nur in einem Club, der erstens genug hell strahlt, um seinem Narzissten genügend Scheinwerferlicht zu garantieren. Zweitens würde es helfen, wäre das Kader so devot, dass sich alle dem übergrossen Ego unterordnen. Aber das findet man ausserhalb von Portugals Nationalteam kaum. Also sollte das Team mit Spielern gespickt sein, die selbst so gross sind, dass sie gar nicht richtig mitbekommen, wie viel Platz Ronaldo einnimmt. Und über all dem muss ein Trainer schweben, der sich mehr als Moderator dieses Starensembles sieht, als dass er sich als grosser Taktikzampano selbst produziert.

Es bleibt: eigentlich nur noch Real Madrid. (SonntagsZeitung)