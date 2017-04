Dem Ziel einen Schritt näher gekommen

Die Verantwortlichen und Fussballer des Promotionsligisten FC Breitenrain streben die direkte Qualifikation für den helvetischen Cup an. Um dieses Ziel zu erreichen, muss sich der Quartierklub am Ende der Saison unter den besten vier Mannschaften in der Promotion League eingereiht haben, wobei die U-21-Teams der Profiklubs im Cup nicht zugelassen sind. Im Moment würde deshalb der siebte Tabellenrang für die direkte Qualifikation ausreichen.

Konopeks Führungstor

Nach dem samstäglichen 2:0-Heimsieg gegen den FC Tuggen befindet sich die Mannschaft von Trainer Gian Luca Privitelli, der in der letzten Woche seinen Vertrag beim Quartierklub um eine Saison mit Option für eine weitere verlängerte, genau auf diesem siebten Rang.

Der FC Breitenrain spielte bis anhin eine äusserst starke Rückrunde – mit entsprechend grossem Selbstvertrauen trat der FCB auch gegen den Tabellenletzten an, welcher allerdings in den letzten Wochen einen klaren Aufwärtstrend zu verzeichnen hatte und viele Punkte gewann.

Stürmer Miroslav Konopek brachte den FC Breitenrain nach knapp einer Viertelstunde mit einem satten Schuss unter die Latte verdient in Führung. In einem unterhaltsamen Spiel versuchten die Gäste aus dem Kanton Schwyz mit Kampfkraft und Willensstärke entgegenzuhalten, was auch gar nicht schlecht gelang.

Zweites Tor von Freiburghaus

Beide Mannschaften erspielten sich im Verlauf der Begegnung eine ganze Reihe von guten Tormöglichkeiten, wobei der FC Breitenrain die technisch feinere Klinge führte und einem Erfolgserlebnis näher stand als die Tuggener.

Es dauerte jedoch bis in die 73. Minute, ehe Severin Freiburghaus für die endgültige Entscheidung sorgte. Mit einem wuchtigen Schuss bezwang Freiburghaus den Gästetorhüter Fabian Fellmann – es war der zweite Saisontreffer für den 19-jährigen offensiven Mittelfeldspieler. Sieben Runden vor Ende der Saison liegt der FC Breitenrain voll auf Kurs. (Berner Zeitung)