Deutschland souverän – Videobeweis ärgerlich

Deutschland steht beim Confederations Cup in Russland nach dem 3:1 gegen Afrika-Meister Kamerun im Halbfinal gegen Olympiasieger Mexiko. Chile, das nur ein 1:1 gegen Australien erreicht, trifft in der Runde der Top 4 auf Europameister Portugal.

Für Diskussionsstoff sorgte einmal mehr der Videobeweis. Zunächst gab es die Rote Karte für Kameruns Siani. Doch keiner verstand warum. Die Verwirrung war einmal mehr perfekt. Denn Siani hatte mit der strittigen Szene gar nichts zu tun. Es dauerte ewig, bis die Videoschiedsrichter die Sache aufklären konnten. Siani durfte letztlich bleiben, denn es war Mabouka, der sich ein Foul an Can erlaubt hatte.

Löws Jubiläum

Jogi Löws imposanter Weg mit der DFB-Elf geht weiter. Im 150. Länderspiel coachte der 57-jährige Schwabe die Mannschaft zum 100. Sieg. Seit seiner Amtsübernahme vor elf Jahren hat er an sechs Turnieren in Serie mindestens die Halbfinals erreicht.

Deutschland spielt beim Schaulaufen der Konföderationen auch ohne das Gros der Weltmeister von Rio de Janeiro eine erstklassige Rolle. Mit einer Equipe, die in Russland primär Erfahrungen sammeln und gewisse WM-Abläufe simulieren soll, hat die DFB-Auswahl die Gruppenphase vor dem hoch eingeschätzten Copa-America-Champion Chile ungeschlagen auf Position 1 abgeschlossen.

Im Rahmen seiner bisher überzeugenden WM-Generalprobe hat der Weltranglisten-Dritte nicht nur Konstanz auf höchstem Level demonstriert, sondern auch seinen Tiefgang im personellen Bereich nachgewiesen. Obschon Löw nur drei Spieler der goldenen Brasilien-Tage nominiert hatte, hielt das relativ unerfahrene Team der Belastungsprobe bislang nahezu problemlos stand.

Das Casting für die kommende Endrunde fällt für Löw ergiebig aus. In der Offensive hat sich ein Duo für höhere Aufgaben empfohlen: Der Mönchengladbacher Captain Lars Stindl markierte in den ersten beiden Confed-Cup-Partien zwei Treffer, der Leipziger Aufsteiger Timo Werner, mit 21 Treffern in der Bundesliga der zielstrebigste deutsche Offensiv-Akteur, brillierte zum Abschluss der Vorrunde mit einer Tor-Doublette.

Ter Stegens Zögern

Gegen das zunächst stürmische Kamerun liess sich Deutschlands zweite Reihe nur in der ersten Hälfte in zwei, drei Szenen aus dem Konzept bringen. Unmittelbar nach der Pause bremste der formstarke Hoffenheimer Kerem Demirbay mit der Torpremiere im zweiten Länderspiel den Kontrahenten, ehe Werner die dezimierten Afrikaner mit seinem ersten Nationalmannschafts-Tor in der 66. Minute weiter zermürbte.

Kamerun, in der dritten Runde der WM-Ausscheidung in der Gruppe mit den verlustpunktlosen Nigerianern nach zwei Remis erheblich unter Druck, kam nach dem 0:2 und in Unterzahl nur kurzzeitig auf - begünstigt durch einen Fehler von Marc-André ter Stegen. Der Barça-Keeper zögerte zu lange, Besiktas-Stürmer Vincent Aboubakar profitierte.

Chile überzeugte nicht

Im Schatten des Leaders musste sich das hochkarätig besetzte Chile im Duell mit dem vergleichsweise farblosen Aussenseiter Australien mit einem enttäuschenden 1:1 begnügen. Die erfahrenste Mannschaft des Turniers, die Südamerikaner kommen auf gesamthaft 1181 Länderspiele, hinterliess gegen den limitierten Vertreter aus Down Under keinen restlos überzeugenden Eindruck. Rekordtorschütze Alexis Sanchez scheiterte zu oft, Joker Rodriguez wendete mit dem 1:1 (67.) aber wenigstens einen schmerzhaften Fehltritt ab.

Confederations Cup in Russland.

3. Spieltag. Samstag. Gruppe A:

Mexiko - Russland 2:1 (1:1). Neuseeland - Portugal 0:4 (0:2). - Rangliste (je 3 Spiele): 1. Portugal 7 (7:2). 2. Mexiko 7 (6:4). 3. Russland 3 (3:3). 4. Neuseeland 0 (1:8).



Sonntag. Gruppe B:

Deutschland - Kamerun 3:1 (0:0). Chile - Australien 1:1 (0:1). - Rangliste (je 3 Spiele): 1. Deutschland 7 (7:4). 2. Chile 5 (4:2). 3. Australien 2 (4:5). 4. Kamerun 1 (2:6).



Halbfinals.

ittwoch, 28. Juni, 20 Uhr: Portugal - Chile. - Donnerstag, 29. Juni, 20 Uhr: Deutschland - Mexiko. - Final am Sonntag, 2. Juli, 20 Uhr in St. Petersburg.



Deutschland - Kamerun 3:1 (0:0)

Sotschi. - 30'230 Zuschauer. - SR Roldan (COL). - Tore: 48. Dembiray 1:0. 66. Werner 2:0. 78. Aboubakar 2:1. 81. Werner 3:1.

Deutschland: Ter Stegen; Ginter, Süle, Rüdiger; Kimmich, Rudy (73. Henrichs), Can, Plattenhardt; Demirbay (77. Brandt), Draxler (81. Younes); Werner.

Bemerkungen: 65. Rot gegen Mabouka (Foul). Verwarnung: 93. Plattenhardt (Foul).



Chile - Australien 1:1 (0:1)

Moskau. - 33'639 Zuschauer. - SR Rocchi (ITA). - Tore: 42. Troisi 0:1. 67. Rodriguez 1:1. Chile: Bravo; Isla, Paulo Diaz, Jara, Mena; Vidal, Silva, Aranguiz (46. Hernandez); Fuenzalida (46. Rodriguez), Vargas (84. Marcelo Diaz), Sanchez.

Bemerkungen: Verwarnungen: 21. Luongo, 31. Troisi, 33. Cahill, 45. Behich, 57. Vidal, 75. Hernandez (alle Foul).

