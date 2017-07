Die Fifa kommt nicht zur Ruhe

Der mächtigste Mann im spanischen Profifussball stand schon seit Jahren unter Verdacht, sich mit unsauberen Geschäften zu bereichern. Nun haben die Ermittler offenbar genügend Beweismaterial gegen Ángel María Villar Llona zusammengetragen. Der Präsident des spanischen Fussballbundes und einflussreiche Strippenzieher im Weltverband Fifa wie auch in der Uefa wurde am Dienstag in Madrid festgenommen.

Auch wenn die Ermittlungen geheim sind, sickerten Einzel­heiten der Vorwürfe durch: Nach Angaben spanischer Medien geht es um den Verdacht der Bestechlichkeit, der Veruntreuung und der Dokumentenfälschung. Die Untersuchungen der spanischen Antikorruptionsermittler dürften auch Villar Llonas Perspektiven in der Fifa und der Uefa verdunkeln, wo er ebenfalls schon länger mit diversen Skandalen in Verbindung gebracht wird. In beiden internationalen Fussballgremien ist er langjähriges Mitglied des Exekutivkomitees.

Auch Sohn festgenommen

Zusammen mit Villar Llona, der seit 29 Jahren Spaniens Fussballverband vorsitzt und wegen seines selbstherrlichen Stils in der Kritik stand, nahm die Polizei seinen Sohn Gorka fest. Der frühere Chef des südamerikanischen Fussballverbandes Conmebol galt zuletzt als rechte Hand seines Vaters im Königlichen Fussballbund Spaniens (RFEF). Zusammen mit dem Führungsduo nahm die Polizei weitere Mitarbeiter Villar Llonas fest. Die Ermittler durchsuchten den Verbandssitz sowie die Wohnsitze der beiden Hauptverdächtigen und transportierten kistenweise Dokumente ab.

Erst im Mai hatte sich der in Spanien zuletzt höchst umstrittene Villar Llona erneut zum Verbandschef küren lassen. Dabei soll er sich die Stimmenmehrheit durch betrügerische Praktiken gesichert haben, hörte man wenig später. Offenbar, indem er den Vorsitzenden der Regionalverbände Geld und andere Vorteile versprach. Wenn sich die Vorwürfe bestätigen, wird er seine achte Amtsperiode als Spaniens Fussballboss wohl nicht mehr ­beenden können.

Nach spanischen Medienan­gaben besteht zudem der Verdacht, dass Villar Llona bei der Verhandlung von Fernseh- und Werberechten für Spiele der ­spanischen Nationalmannschaft Schmiergeld kassierte. Zudem wird ihm angelastet, dass er öffentliche Millionensubventionen veruntreut haben soll. Gelder, die zum Beispiel für die Sportförderung in lateinamerikanischen Ländern gedacht waren, aber nie dort ankamen.

Enger Vertrauter von Blatter

Spaniens 67 Jahre alter Fussballpräsident ist nicht nur der mächtigste Mann im spanischen Vereinsfussball, sondern er zieht auch im internationalen Fussball die Fäden. Er sitzt seit 19 Jahren im Führungsgremium der Fifa, wo er als einer der Vizepräsidenten firmiert. Seit 25 Jahren regiert er zudem im Exekutivkomitee der Uefa mit. Bisher konnte er in Fifa und Uefa alle Skandale, in denen es um unlautere Machenschaften etwa bei der Vergabe von Europa- oder Weltmeisterschaften ging, umschiffen. Obwohl er als enger Vertrauter des ehemaligen Fifa-Präsidenten Sepp Blatter und dee früheren Uefa-Bosses Michel Platini galt, die beide wegen schwerer Unregelmässigkeiten zurücktreten mussten.

Allerdings wurde Villar Llona 2015 von der Ethikkommission der Fifa verwarnt und mit einer Geldstrafe belegt, weil er zunächst nicht mit den internen Fifa-Ermittlern zusammenarbeiten wollte, welche die umstrittene Vergabe der Weltmeisterschaften 2018 und 2022 an Russland respektive Katar untersuchten. Nach den neuen Vorwürfen in Spanien, die nur als Spitze des Eisberges gelten, dürfte nun wohl auch Villar Llonas Karriere auf dem internationalen Fussballparkett zu Ende gehen.

(Berner Zeitung)