Die Geschichte wiederholt sich

Kurz vor 19 Uhr werden sie auf dem Sportplatz Rohrmatt in Schüpfen angezündet, die Aufstiegszigarren. Nach einer äusserst souveränen Leistung setzte sich der FCS auch im Rückspiel der Barrage gegen Moutier 3:0 durch und schaffte den Aufstieg in die regionale 2. Liga. Sie seien schon nervös gewesen, erzählt Linksverteidiger Thomas Roder, allerdings sei die Ausgangslage nach dem Hinspiel (4:3) ziemlich gut gewesen. Und mit der Unterstützung von über 600 Fans habe nichts schiefgehen können.

Der Aufstieg der Seeländer kommt überraschend – auch für das Team selbst, denn vor der Saison hätte niemand beim FCS gedacht, dass sie auch nur in die Nähe einer Promotion kommen würden. Vielmehr war ein Platz im Mittelfeld das Ziel. Schliesslich war vor der Saison ein Generationenwechsel vollzogen worden. Viele gestandene Stammspieler der letzten Jahre traten zurück und wurden durch junge Talente aus dem eigenen Nachwuchs ersetzt.

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass sich dies nun nicht zum ersten Mal als eine von unerwartetem Erfolg gekrönte Strategie erwiesen hat. Denn 2005 war Schüpfen nach der letzten Verjüngungskur ähnlich überraschend zum bis anhin letzten Mal in die 2. Liga aufgestiegen. «Die Geschichte hat sich wiederholt», sagt Roder, der wie ein Grossteil der Spieler schon seit Kindertagen Teil des Vereins ist.

Entsprechend gross ist der Zusammenhalt im Team, was laut Roder ausschlaggebend war für den Erfolg. «Der Teamgeist war während der ganzen Saison toll, und wir haben uns auf dem Feld schnell zu einer Einheit entwickelt.» Was ihnen auch ermöglichte, in den wichtigen Spielen bereit zu sein.

Die Gruppe 5 war in diesem Jahr sehr ausgeglichen, nur zwei Punkte trennten Schüpfen von Verfolger Burgdorf, was den 4:2-Sieg gegen die Emmentaler vor einem Monat zu einem entscheidenden Puzzleteil für den Aufstieg werden lässt. In einem Aspekt hoffen die Akteure des FC Schüpfen übrigens, dass sich die Geschichte von 2005 nicht wiederholt. Damals folgte nämlich der direkte Wiederabstieg.

Ebenfalls neu in der 2. Liga vertreten sein werden nächste Saison Interlaken, das sich gegen Zollbrück durchsetzte, sowie Cornol, das gegen La Neuveville-Lamboing souverän den Aufstieg realisierte. (Berner Zeitung)