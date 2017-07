Engländerinnen setzen erste Marke

Die EM-Mitfavoriten England und Spanien starteten in der Gruppe D mit souveränen Siegen ins Turnier in den Niederlanden. Die Britinnen setzten sich im Derby gegen Schottland gleich 6:0 durch, Spanien schlug Nachbar Portugal 2:0.

Die Engländerinnen gehören spätestens seit dem 3. Platz an der WM vor zwei Jahren wieder zur Spitze des Frauenfussballs. Ihre Klasse bekamen vor wenigen Wochen auch die Schweizerinnen zu spüren. Ein EM-Testspiel in Biel gewann England gegen die SFV-Auswahl 4:0. Zum EM-Auftakt erwischte es die Debütantinnen aus Schottland noch schlimmer: 6:0 stand es in Utrecht am Ende – das bisher deutlichste Resultat an der EM-Endrunde 2017.

Hattrick für Taylor

Schon nach 31 Minuten führte England 3:0. Mittelstürmerin Jodie Taylor traf zweimal und schoss nach der Pause sogar noch ein drittes Tor. Die 31-jährige Stürmerin von Arsenal, die in ihrer Karriere schon in den USA und in Australien gespielt hatte, war Anfang Juni auch gegen die Schweiz zweimal erfolgreich gewesen.

Mit dem starken Auftritt bestätigten die Engländerinnen ihre gute Form aus der Vorbereitung. Der Sieg gegen Schottland war der vierte in Serie, zuletzt verlor England in Testspielen nur gegen die noch etwas höher eingestuften Deutschland und Frankreich. Im Hinblick auf die Viertelfinals war auch die Höhe des Erfolges bedeutsam. Im Duell mit Spanien, dem anderen Top-Team der Gruppe D ist das Erreichen von Platz 1 wichtig. Der Zweite trifft in der ersten K.o.-Runde nämlich mit grosser Wahrscheinlichkeit auf Frankreich.

EM Frauen, Gruppe D, 1. Spieltag:

Frauen-EM in den Niederlanden. Gruppe D. 1. Spieltag. In Doetinchem: Spanien - Portugal 2:0 (2:0). - In Utrecht: England - Schottland 6:0 (3:0).

Modus: Die besten zwei der vier Gruppen qualifizieren sich für die Viertelfinals. Bei Punktgleichheit nach der Vorrunde entscheiden die Kriterien Punkte, dann Tordifferenz und dann die Anzahl geschossener Tore aus den direkten Begegnungen über die Klassierung. (fal/sda)