Es ist Zeit für einen neuen Super-League-Modus

Bereits seit 1897 gibt es ei­ne Schweizer Fussballmeisterschaft, die jahrzehntelang Nationalliga hiess – und seit 2003 den Namen Super League trägt. Damals wurde auch die Anzahl Teams der obersten Spielklasse von 12 auf 10 reduziert und der Modus geändert.

Seither gab es immer wieder Überlegungen, die Super League erneut auf 12 Mannschaften zu vergrössern, zumal in den letzten Jahren an einigen Standorten moderne Stadien gebaut worden sind. Und mittlerweile mehren sich die Stimmen, die einen neuen Modus verlangen. Das hängt auch mit der Langeweile zusammen, die entstanden ist, weil der FC Basel die Super League deutlich dominiert.

Selbst beim Serienmeister wäre man offen für eine Veränderung. «Man muss immer prüfen, was die beste Lösung für eine Liga ist», sagt Georg Heitz. Der FCB-Sportchef wäre einer Rückkehr zur Finalrunde nicht abgeneigt, sagt aber auch: «Man muss genau abklären, ob sich 12 Teams in der Super League wirklich auch seriös finanzieren lassen.»

Frage der Wirtschaftlichkeit

Georg Heitz sagt, die Stadien seien ein wichtiger Aspekt, es gehe aber vor allem um die Wirtschaftlichkeit. «Die Schweiz ist ein relativ kleines Land, da kämpfen bald einmal mehrere Vereine um die gleichen Partner und Zuschauer. Fussball ist ja in der Regel ein defizitäres Geschäft, und es wäre nicht ideal, wenn ein Klub in Schwierigkeiten geraten würde. Dann hätte man mehr Probleme als vorher.»

«Die Schweiz ist ein relativ kleines Land, da kämpfen bald einmal mehrere Vereine um die gleichen Partner und Zuschauer.»Georg Heitz

Insbesondere in der Westschweiz gab es in der Vergangenheit ja regelmässig finanzielle Turbulenzen, bei Xamax, Sion, Lausanne und Servette. «Zudem finde ich die Auflagen an die Klubs wichtig», sagt Heitz. «Es kann beispielsweise nicht sein, dass wir in der Super League immer noch Stadien ohne Rasenheizung haben.»

Mehr Planungssicherheit

Hinter den Kulissen laufen viele Gespräche, wie man die Super League wieder attraktiver machen könnte. Claudius Schäfer, Präsident der Swiss Football League, bestätigt das im Interview. Es würde also keineswegs überraschen, sollte es in den nächsten Jahren zu einer Aufstockung der Super League und einer Modusänderung kommen.

Davon würden auch die kleineren Klubs profitieren, weil sie mehr Planungssicherheit hätten. Andres Gerber, Sportchef des FC Thun, sagt: «Es wäre überlegenswert, die Liga auf 12 oder 14 Teams aufzustocken. Das würde für den FC Thun den Druck verkleinern, da die Gefahr geringer wäre, in den Abstiegskampf zu geraten. Es würde so nicht immer gleich ums Überleben gehen.»

Es dürfte in dieser Thematik noch die eine oder andere Debatte geben. Und es wäre nicht schlecht, wenn man dabei den grössten Wunsch von Basels Sportchef Georg Heitz stets im Hinterkopf behalten würde: «Es darf nicht zu stark in Richtung Lotterie gehen. Perfekt ist ein Modus immer noch dann, wenn am Ende auch die beste Mannschaft Meister wird.» (Berner Zeitung)