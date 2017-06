Fifa veröffentlicht Garcia-Bericht zu WM-Vergaben

Die Fifa hat heute den Garcia-Bericht auf ihre Homepage gestellt. Die Ergebnisse der Untersuchung des früheren Chefermittlers der Fifa-Ethikkommission lagen seit November 2014 vor, wurden bislang aber wegen rechtlicher Bedenken von Seiten des Weltverbandes geheim gehalten. Der Bericht befasst sich in erster Linie mit den umstrittenen WM-Vergaben an Russland (2018) und Katar (2022) aus dem Jahr 2010.

«Im Sinne der Transparenz begrüsst die Fifa die Neuigkeit, dass dieser Bericht nun endlich veröffentlicht wurde», teilte der Verband heute mit. Den Entscheid habe die neue Spitze der Ethikkommission gefällt. Fifa-Präsident Gianni Infantino hatte die Veröffentlichung stets befürwortet und auch schon lange in Aussicht gestellt.

Bereits am Montag hatte die deutsche Boulevard-Zeitung «Bild» Details aus dem 430 Seiten umfassenden Bericht zitiert.

Es kam Brisantes zutage: Zwei Millionen Dollar sollen auf dem Sparbuch der zehnjährigen Tochter eines Fifa-Funktionärs gelandet sein. Zudem habe sich ein Mitglied des Exekutivkomitees bei Katar-Funktionären für die Überweisung von mehreren 100'000 Euro bedankt. Der Zweck des Geldes ist laut «Bild» unklar.

Eine Mitarbeiterin des ehemaligen Fifa-Chefs Sepp Blatter soll zudem in Katar für eine Auftragsvergabe an die Baufirma ihres Mannes geworben haben. Auch Luxusferien sollen verschenkt worden sein: Drei Exekutivmitglieder seien vor der Abstimmung in einem Privatflieger des Fussballverbandes von Katar zu einer Party nach Rio geflogen worden – Nobel-Hotel und Edel-Golfclub inklusive.

Keine Sanktionen

Neu sind entsprechende Vorwürfe nicht, sanktioniert wurden Russen und Katarer nie. Und nach der Veröffentlichung des Berichts scheint klar: Den eindeutigen Beweis für eine gezielte Einflussnahme auf die WM-Vergabe an Russland und Katar konnte Garcia nicht finden. Er schrieb etwa lediglich, dass mehrere Exekutivmitglieder nicht gezögert hätten, «ein System zu nutzen, das sie in bestimmten Bereichen nicht an die gleichen Regeln band wie die Bewerber».

Wie dem damaligen FIFA-Präsidenten Sepp Blatter konnten auch Russland keine gravierenden Verstösse nachgewiesen werden. So werden zwar beispielsweise Geschenke und Annehmlichkeiten für Mitglieder der Exekutive erwähnt, doch steht im Bericht auch: «Selbst wenn die kompletten Kosten (...) das übersteigt, was man gewöhnlich als nebensächliche Kosten ansehen würde, war die Übernahme der Kosten nicht per se (...) verboten.» (chk/nag)