Geissmann ziehts nach Lausanne

Nach einem Jahr mit 27 Pflichtspieleinsätzen für den FC Thun verlässt Mittelfeldspieler Joël Geissmann die Oberländer wieder. Der 24-Jährige schliesst sich per sofort Lausanne-Sport an und hat bei den Waadtländern bis 2020 unterschrieben. Dies teilt der FC Thun am Mittwoch mit.

Joël Geissmann wechselt per sofort zu @lausanne_sport. Er unterzeichnete bei den Waadtländern einen Dreijahresvertrag. Alles Gute, Joël. pic.twitter.com/CUbjLVs8ic — FC Thun (@fcthun_official) 19. Juli 2017

Über die Ablösesumme haben die beiden Vereine Stillschweigen vereinbart. Geissmann war letzten Sommer ablösefrei vom Challenge-Ligisten FC Wohlen zu den Oberländern gestossen. Nachdem er in der Hinrunde zu den Stützen im Spiel der Thuner gehört hatte, blieb ihm zumindest zu Beginn der Rückrunde kaum mehr als die Rolle eines Ergänzungsspielers. (mb)