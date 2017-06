Glänzende Perspektive dank Stilsicherheit und Konkurrenz

Die Schweiz blickt auf eine sehr erfolgreiche Länderspielsaison zurück. Angefangen gleich mit dem Höhepunkt und dem 2:0-Sieg gegen den Europameister Portugal im letzten Herbst in Basel. Damals hatte die Schweiz die Gunst der Stunde genutzt – und den nach dem Titelgewinn wenige Wochen zuvor vielleicht noch leicht euphorisierten und ohne den verletzten Cristiano Ronaldo angetretenen Favoriten düpiert. Gestern erledigte das Nationalteam die unangenehme Pflichtaufgabe auf den Färöern stilsicher, der 2:0-Sieg geriet nie in Gefahr.

Es ist ein Markenzeichen dieser Auswahl geworden, Begegnungen gegen schwächere Nationen professionell und geduldig für sich zu entscheiden. Sie hat unter Trainer Vladimir Petkovic und mit einem prägenden Chef Granit Xhaka im zentralen Mittelfeld weitere Fortschritte erzielt. Zwar fehlt es der Schweiz immer noch an einem Torjäger, doch bald steht Supertalent Breel Embolo nach langer Verletzungspause im Angriff wieder zur Verfügung.

Die Nationalmannschaft besitzt ohnehin immer noch erhebliches Steigerungspotenzial. Nicht nur in der Offensive, wo Xherdan Shaqiri mit seiner unbestrittenen Sonderklasse konstanter werden muss. Vladimir Petkovic hat in den letzten 12 Monaten mehrere hoffnungsvolle Akteure näher an die Mannschaft geführt und den Konkurrenzkampf belebt. In der Abwehr sind Manuel Akanji und Nico Elvedi starke Alternativen, im Aufbau sorgen Remo Freuler und Denis Zakaria für Druck, am Flügel ist Steven Zuber auf dem Weg zur Stammkraft.

Die WM-Aussichten für die Schweiz sind nach sechs Siegen zum Start glänzend. Dennoch wäre es keine Überraschung und auch keine Enttäuschung, am Ende hinter Portugal nur Gruppenzweiter zu werden. In den WM-Playoffs würde kein Team gerne gegen die Schweiz spielen.

Mail: fabian.ruch@bernerzeitung.ch (Berner Zeitung)