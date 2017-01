Goaliezwist in Dortmund

Ob er seine Platz im Tor freiwillig für Roman Bürki räumen werde, wollte ein Reporter des TV-Senders Sky von Roman Weidenfeller nach dem Dortmunder 2:1-Sieg in Bremen wissen. Der Vertreter des Schweizer Nationalkeepers antwortete prompt und deutlich: «Nein. Ich habe gut gehalten und wir haben gewonnen. Es gibt keinen Grund etwas zu ändern»

Weidenfellers Pech ist, dass sein Trainer Thomas Tuchel das anders sieht. Obwohl der langjährige Stammtorhüter seine Sache am Samstag gegen Bremen tatsächlich sehr gut machte und in der ersten Halbzeit einen fast sicher scheinenden Gegentreffer verhinderte, will Tuchel am kommenden Wochenende in Mainz auf Bürki setzen. «Wenn er wieder fit ist, wird er auch im Tor stehen.»

Die Statistik stützt diesen Entscheid: Während Bürki in zehn Bundesligaspielen nur neunmal bezwungen wurde, musste sein Konkurrent in sieben Partien elfmal hinter sich greifen. Zu null spielte Weidenfeller nur einmal, Bürki dagegen dreimal. Auch bei der Abwehrquote hat der Schweizer mit 78 gegenüber 59 Prozent klar die Nase vorn.

Nach seinem Mittelhandbruch im vergangenen Herbst ist Bürki inzwischen ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Sein Bundesliga-Comeback soll unmittelbar bevorstehen. Trotz Weidenfellers Kampfansage.