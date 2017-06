Hediger: «Durch die Kleine bin ich ausgeglichener»

Gut zwei Wochen sind vergangen, seit die letzte Saison mit der Partie in Vaduz endete. Jetzt hat die Vorbereitung bereits wieder angefangen. Blieb nicht zu wenig Zeit zur Erholung?

Dennis Hediger: Es war eine sehr kurze Zeit, das stimmt. In unserem Fall sollte dies jedoch nicht weiter schlimm sein, da wir zum Ende der Saison hin einen super Lauf hatten. Jeder von uns hätte nahtlos weitermachen können.

Mit welchen Zielen sind Sie zum Trainingsstart erschienen?

Ich wollte so viele Eindrücke wie möglich gewinnen. Was haben sich die Jungs in der Sommerpause für Gedanken gemacht? Welche Bilanz haben sie gezogen? Was wollen sie künftig besser machen? Man merkt rasch, ob sich die Mitspieler mit solchen Fragen auseinandergesetzt haben. Wenn nicht, muss ich in den nächsten Tagen dem einen oder anderen auf die Sprünge helfen.

Neben den Leistungsträgern Christian Fassnacht und Marco Bürki sind auch mehrere routinierte Akteure nicht mehr im Klub. Die Zugänge sind allesamt jung und unerfahren. Macht ­Ihnen das Sorgen?

Wir haben sehr gute Strukturen, die es jungen Spielern ermöglichen, sich rasch weiterzuentwickeln. Die Aufgabe ist es nun, die Neuen mit den Strukturen rasch vertraut zu machen.

Macht es Ihnen denn Sorgen, in den nächsten Wochen mit Dejan Sorgic und Matteo Tosetti weitere Leistungsträger zu verlieren?

Ich hoffe, sie bleiben. Ihre Abgänge würden mich sehr schmerzen, wir haben eine super Truppe beisammen. Aber als FC Thun dürfen wir nicht Angst davor haben, Leistungsträger immer wieder aufs Neue ersetzen zu müssen. Es ist der Weg, den wir mit unseren finanziellen Rahmenbedingungen gehen müssen. Zumal wir den Weg bis anhin mit Erfolg gegangen sind.

Zum Weg zählt auch die Ernennung von Marc Schneider, der keine Erfahrung als Chefcoach hat.

Er hat dafür viel Erfahrung als Assistenztrainer. Und er ist schon lange hier in Thun. Zudem hat er eine hohe Fachkompetenz. Das alles kombiniert mit seiner Art, bringt er super Voraussetzungen für den Job mit.

Aber Schneider ist kaum älter als Nelson Ferreira, der routinierteste Akteur.

Im heutigen Fussball ist das Alter kein entscheidendes Kriterium mehr bei der Wahl eines Trainers. Er muss nicht mehr zwingend 65 sein. Es werden Trainer eingestellt, welche dieselbe Philosophie wie der Verein haben, die sich weiterentwickeln können, die zum Klub passen.

Sie sind im Frühling erstmals Vater geworden. Erlaubt die kleine Tochter überhaupt eine Regeneration abseits des Platzes?

Ich kann mich viel besser regenerieren. Durch die Kleine bin ich ausgeglichener geworden. Ich bin zwar immer noch ein hoch emotionaler Typ, aber in einem positiven Sinn. (Berner Zeitung)