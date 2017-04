Holt Bickel Hütter nach Wien?

In Österreichs Medien tauchte unterdessen YB-Trainer Adi Hütter auf einer Kandidatenliste bei Rapid Wien auf. Dort musste Fredy Bickel, bis Herbst Sportchef der Young Boys, am Wochenende ja Coach Damir Canadi entlassen. Hütter geniesst in seiner Heimat einen guten Ruf. «Ich fühle mich bei YB sehr wohl und habe einen Vertrag bis 2018», sagt Hütter. «Und zu Gerüchten nehme ich keine Stellung.»

Umfrage Finden Sie realistisch, dass Adi Hütter zu Rapid Wien wechselt? Ja, wäre ein logischer Schritt.

Nein, absolut unrealistisch.

Mir egal.

Abstimmen Ja, wäre ein logischer Schritt. 25.7% Nein, absolut unrealistisch. 65.3% Mir egal. 8.9% 202 Stimmen Ja, wäre ein logischer Schritt. 25.7% Nein, absolut unrealistisch. 65.3% Mir egal. 8.9% 202 Stimmen



Möglicherweise wird sich Bickel an den bei Basel ab Sommer nicht mehr erwünschten Urs Fischer, mit dem er einst bei Zürich zusammenarbeitete, erinnern. (fdr/BZ)