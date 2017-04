Im Stil eines Spitzenteams

Langenthals Offensivspieler Gregory Gemperle befindet sich schon seit Beginn der Saison in einer beneidenswerten Form. Auch im Spitzenspiel der interregionalen 2. Liga (Gruppe 3) auswärts gegen den FC Bern war Gemperle wieder einer der auffälligsten Akteure bei den Oberaargauern.

Er markierte kurz vor Schluss das siegbringende 2:0 für den FC Langenthal und sorgte dafür, dass seine Mannschaft die Tabellenführung verteidigen konnte und den Vorsprung auf den Konkurrenten aus der Hauptstadt auf sechs Punkte ausbauen konnte.

Nach Spielschluss äusserte sich Gemperle zum Derby: «Wir haben heute eine taktisch und defensiv gute Leistung gezeigt und liessen dabei den Platzherren kaum Raum, sich zu entfalten.» Sie hätten clever aufgespielt, wobei der Erfolg sicher auch durch das frühe Führungstor begünstigt worden sei. «Das gesamte Team hat Charakter bewiesen und das Ziel – den Auswärtssieg zu erspielen – erreicht. Zudem sind wir zu keinem Zeitpunkt des Spiels hektisch geworden», erklärte Gemperle.

Berns guter Start

Dabei begann das Derby, welches anstatt im Stadion Neufeld auf einem Nebenplatz auf Kunstrasen ausgetragen wurde, vielversprechend für die Mutzen. Lars Borgmann zwang nach lediglich neun Minuten Langenthal-Goalie Mike Richard zu einer guten Parade. Praktisch im Gegenzug vergassen die Stadtberner jedoch den in Stellung gelaufenen Bledar Binaku, welcher Torhüter Remo Burri das Nachsehen gab.

Damit war die Partie so richtig lanciert. Nur sechs Minuten nach der Langenthaler Führung musste Goalie Richard erneut eine Glanzparade zeigen, als Lars Borgmann mit einem Distanzschuss für Gefahr sorgte. Die Partie nahm an Intensität stetig zu. Beide Mannschaften begegneten sich in dieser Phase auf Augenhöhe. Kurz nach Ablauf der ersten halben Stunde vergeigte Ardi Selmani die Möglichkeit, das Skore für die Gäste um einen Treffer zu erhöhen. Mit der knappen Führung verschwanden beide Teams in die Pause.

Gemperles Siegtor

Wer zu Beginn des zweiten Durchgangs gehofft hatte, der FC Bern würde nun mit vollem Ri­siko spielen, sah sich getäuscht. Die erste gute Möglichkeit liess sich nämlich Langenthal-Stürmer Sandro Andrini notieren. Auch in der Folge bestimmten die Oberaargauer das Tempo und erhöhten den Druck auf das Tor der Einheimischen kontinuierlich. Bern-Trainer Giovanni Montalbano versuchte zwar, aus der Coachingzone heraus seinen Spielern neue Impulse zu geben. Den Platzherren gelang jedoch über lange Zeit überhaupt nichts mehr.

Ganz im Gegensatz zu den Oberaargauern: Der eingewechselte Eren Kisa scheiterte erst elf Minuten vor dem Ende der Begegnung an Berns Goalie Remo Burri, ehe in der 84. Minute der alles entscheidende Treffer des Spiels fiel. Langenthals Aussenläufer Ardi Selmani tankte sich über die rechte Seite kraftvoll durch, flankte präzis auf den in Stellung gelaufenen Gemperle, welcher die Kugel wuchtig per Kopf unhaltbar im gegnerischen Gehäuse versenkte.

Dabei blieb es bis zum Spielende, sodass die Gäste aus Langenthal mit einem guten Gefühl in die Osterpause gehen können. Denn es läuft im Moment absolut perfekt für die Oberaargauer – der 2:0-Sieg in Bern war schon der vierte Erfolg im vierten Rückrundenspiel. Damit bleibt die Mannschaft von Trainer Fabrizio Romano an der Spitze der Rangliste.

Die Stadtberner hingegen müs­sen die Zeit bis zum nächsten Match dazu nutzen, ihr System wieder in Schwung zu bringen, Nur so kann der Anschluss an die Tabellenspitze gewahrt werden. (Berner Zeitung)