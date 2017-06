Keeper Bravo führt Chile ins Glück

Chile spielt am Sonntag um den Titel beimWM-Vorbereitungsturnier in Russland. Der Südamerika-Champion setzte sich im ersten Halbfinal in Kasan dank Hüter Claudio Bravo gegen den Europameister Portugal durch.

Nach 120 Minuten hatte es 0:0 gestanden, nachdem die Chilenen in der 119. Minute hintereinander den Pfosten und die Latte getroffen hatte. Im Penaltyschiessen wurde dann Goalie Bravo zum Helden, der sämtliche Versuche der Portugiesen abwehrte.

Im Final trifft Chile auf den Sieger des zweiten Halbfinals zwischen Deutschland und Mexiko, der am Donnerstag ausgetragen wird.

Confederations Cup in Russland. Halbfinals.

Am Mittwoch: Portugal - Chile 0:0; Chile 3:0-Sieger im Penaltyschiessen. - Am Donnerstag (20.00 Uhr): Deutschland - Mexiko. - Final am Sonntag (20.00 Uhr) in St. Petersburg, Spiel um Platz 3 am Sonntag (14.00 Uhr) in Moskau.



Kasan. - 40'855 Zuschauer. - SR Faghani (IRN). - Penaltyschiessen: Vidal 0:1, Quaresma (Bravo hält) 0:1; Aranguiz 0:2, Moutinho (Bravo hält) 0:2; Sanchez 0:3, Nani (Bravo hält).

Portugal: Rui Patricio; Cédric, Bruno Alves, Fonte, Eliseu; Bernardo Silva (83. Quaresma), William, Adrien Silva (102. Moutinho), André Gomes (116. Gelson); André Silva (76. Nani), Cristiano Ronaldo.

Chile: Bravo; Isla (120. Fuenzalida), Medel, Jara, Beausejour; Hernandez (112. Silva), Diaz, Aranguiz; Vidal; Eduardo Vargas (86. Rodriguez), Sanchez.

Bemerkungen: Portugal ohne Pepe (gesperrt) und Guerreiro (verletzt). Chile komplett. Verwarnungen: 23. Jara. 32. William (beide Foul). 43. André Silva (Unsportlichkeit). 51. Hernandez. 96. Fonte. 114. Cédric (alle Foul).

(fal/sda)