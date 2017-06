Langenthal ist im Fussballfieber

Langenthal-Coach Fabrizio Romano

Fabrizio Romano, können Sie bereits einordnen, was Sie erreicht haben?



Fabrizio Romano: Langsam beginne ich, es zu realisieren. Die letzten Wochen waren anstrengend und emotional. Wenn ich nun sehe, wie viele Leute sich mit dem Verein mitfreuen, ist meine Freude nochmals grösser.



Welches waren die Eckpfeiler, die den Aufstieg ermöglichten?



Es ist uns gelungen, verschiedene Charaktere zu einer Einheit zu formen. Jeder Spieler setzte sich in den Dienst der Mannschaft. Unser Teamgeist war hervorragend. Dazu kommt die individuelle Klasse der einzelnen Spieler. Schliesslich haben wir auch Woche für Woche sehr intensiv in verschiedener Hinsicht an uns gearbeitet. Die Trainingspräsenz der Spieler war hervorragend.



Wie lautete Ihr Saisonziel?



Wir wollten uns an der Spitze etablieren und mindestens einen Platz in den Top 5 erreichen. Somit haben wir unser Ziel klar übertroffen.



Welche Prozesse gibt es zu betonen in den letzten Monaten?



Die Basis unseres Erfolges bildeten wir in unserem Trainingslager im Winter. Dabei stellten wir unser Spielsystem von einem 4:4:2 auf ein 3:5:2 um. Diese neue Ausrichtung konnten wir perfektionieren. Hinten standen wir souverän und liessen kaum Gegentore zu. Und vorne erzielten wir regelmässig viele Tore.



Mit 72 Toren verfügen Sie über den besten Angriff der Gruppe, zudem kassierten Sie in der Rückrunde gerade mal noch 8 Gegentore. Können Sie uns diese ausgezeichnete Statistik noch etwas erläutern?



Wir konnten unsere Feinabstimmung optimieren. Dank unserer kompakten Spielweise liessen wir unseren Gegnern kaum Freiräume, sich zu entfalten. Unsere technischen Fähigkeiten halfen uns, ein strukturiertes Aufbauspiel zu gestalten. Dadurch waren wir meist im Ballbesitz. Letztlich verfügen wir in der Offensive auch schlicht über ausgezeichnete Individualisten.



Sie haben Ihren Vertrag um eine Saison verlängert. Ist der Liga­erhalt ein realistisches Ziel?



Absolut. Wir wollen unser Mannschaftsgerüst zusammenhalten und einige punktuelle Verstärkungen engagieren. Die Neuzuzüge sollen uns aber nicht nur spielerisch verstärken, sondern auch charakterlich zu uns passen.