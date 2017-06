Linus Obexer leihweise zu Xamax

YB leiht seinen linken Aussenverteidiger Linus Obexer für eine Saison an den Challenge-League-Klub Xamax aus. Dies teilt der Klub am Donnerstagnachmittag mit.

Der 20-jährige ehemalige YB-Junior gab in der Saison 2015/16 in der ersten Mannschaft der Young Boys seinen Einstand und wurde in der vergangenen Spielzeit in neun Wettbewerbsspielen eingesetzt.

Bei den Neuenburgern soll Linus Obexer vermehrt Spielpraxis sammeln. (flo/pd)