Lotomba vor Wechsel zu YB

Am Mittwochmorgen reisten die Young Boys mit dem Bus nach Fügen im österreichischen ­Zillertal, wo sie bis zum 6. Juli im Trainingslager weilen. In den nächsten Tagen dürfte Jordan Lotomba zum Team stossen. Der Aussenspieler von Lausanne steht kurz vor einem Wechsel zu YB.

In der vergangenen Saison bestritt der 18-Jährige, der sowohl hinten wie im Mittelfeld agieren kann, 25 Partien in der Super League, diesen Monat debütierte er im Schweizer U-21-Nationalteam und zeigte gegen Bosnien eine starke Darbietung.

«Er ist ein grosses Talent mit tollen Perspektiven», lässt YB auf Anfrage ­verlauten. Der offensiv starke Lotombo, der in Lausanne zuletzt meist als Rechtsverteidiger zum Einsatz kam, wurde in der Vergangenheit auch schon mit europäischen Grossklubs in ­Verbindung gebracht. (dwu)