Luxusuhren der Fifa-Sieger gestohlen

Weltfussballer Cristiano Ronaldo musste an der Fifa-Gala ohne Luxusuhr nach Hause gehen. Die für die Preisträger gedachten Uhren im Wert von 100'000 Franken sind am Fifa-Hauptsitz verschwunden, berichtet Blick.ch

Die «Big Bang Football»-Uhren von Hublot waren vor einigen Tagen nach Zürich geliefert worden. Die Fifa untersucht nun, wie diese verschwinden konnten. Die Fifa-Sieger erhielten als Ersatz eine andere Uhr, die richtigen werden nachgeliefert.

Dieses Modell wollte die Fifa Ronaldo und den anderen Preisträgern überreichen.

100 DAYS TO GO! ?? #EURO2016. #Hublot Big Bang #Uefa Euro 2016, designed with the #football world in mind. pic.twitter.com/iVFzQFkmiY