Messi sagt «Ja»

Lionel Messi hat «Ja» gesagt. Der argentinische Fussballstar heiratete am Freitag (Ortszeit) in seiner Heimatstadt Rosario seine Jugendliebe Antonella Roccuzzo. Zu der streng abgeschirmten Feier waren hunderte Gäste geladen, darunter auch der Fussballer Neymar, Messis Teampartner vom FC Barcelona, sowie die Sängerin Shakira.

Die argentinischen Medien sprechen von der «Hochzeit des Jahrhunderts». Antonella trug zu ihrer Vermählung ein Kleid der spanischen Designerin Rosa Clara, die auch Königin Letizia einkleidet. Die Hochzeit fand in einem Hotel- und Casinokomplex in Rosario statt. Davor drängten sich zahlreiche Fotografen und Journalisten in der Hoffnung, einen Blick auf das frischgebackene Brautpaar zu erhaschen.

Messi and Antonella ?????????? pic.twitter.com/kvxHcXoGq1 — Leo Messi (@messi10stats) 1. Juli 2017

Der 30 Jahre alte Messi hatte seine ein Jahr jüngere Frau Antonella im Alter von neun Jahren kennengelernt. «Sie sind füreinander die Liebe ihres Lebens», sagte Messis Kindheitsfreund Diego Vallejos der Nachrichtenagentur AFP. Statt Geschenken bat das Paar um Spenden für eine wohltätige Organisation, die Kindern in Not hilft. Die beiden haben bereits zwei Söhne: Den vierjährigen Thiago und den ein Jahr alten Mateo.

(foa/AFP)