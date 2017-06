Mexikanische Ohrfeige für den WM-Gastgeber

Der Gastgeber der nächsten WM verliert in Kasan gegen Mexiko mit 1:2. Damit stehen die Mexikaner zusammen mit den Portugiesen, die Neuseeland klar 4:0 schlugen, in den Halbfinals des Confed Cups in Russland.

Confederations Cup in Russland. 3. Spieltag.

Gruppe A: Mexiko - Russland 2:1 (1:1). Neuseeland - Portugal 0:4 (0:2). - Rangliste (je 3 Spiele): 1. Portugal* 7 (7:2). 2. Mexiko* 7 (6:4). 3. Russland 3 (3:3). 4. Neuseeland 0 (1:8).

* = für die Halbfinals qualifiziert.

(fal/sda)