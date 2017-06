Michael Frey verlässt YB

Weiterer Abgang bei YB: Nach Verteidiger Alain Rochat (zu Lausanne) verlässt auch Stürmer Michael Frey die Berner und wechselt zu einem Konkurrenten innerhalb der Super League. Wie der BSC Young Boys am Montag mitteilt, wird der 22-Jährige künftig den FC Zürich verstärken. Beim Aufsteiger hat Frey einen Vierjahresvertrag unterschrieben.

Freys Vertrag bei den Gelb-Schwarzen hätte noch ein Jahr gedauert. Er war im Sommer 2016 vom FC Luzern zu YB zurückgekehrt, nachdem er von Lille in die Innerschweiz ausgeliehen worden war. In der abgelaufenen Saison erzielte der Münsinger in 29 Super-League-Einsätzen acht Tore für YB; insgesamt brachte er es in der letzten Spielzeit in 41 Ernstkämpfen auf 13 Tore und sechs Assists.

Nach dem Abgang von Michael Frey ist im YB-Angriff ein Platz frei geworden. Wahrscheinlich werden die Berner nun ihre Bemühungen um Servette-Stürmer Jean-Pierre Nsamé intensivieren. (mb)