Münsingen hält den Anschluss an die Spitze

In der Gruppe 2 der 1. Liga, dort, wo die U-21-Mannschaft des FC Thun im Moment verzweifelt um ihre Frühlingsform ringt, läuft es dem FC Münsingen wie am Schnürchen. Eine Woche nach einem ungefährdeten 2:0-Heimsieg gegen Delsberg gewannen die Aaretaler am letzten Samstag auch auswärts gegen Bassecourt mit 2:1.

Topskorer und Captain Patric Gasser (24.) und Mittelfeldspieler Antonius Dreier (34.) brachten die Münsinger mit ihren Toren in der ersten Halbzeit früh auf die Siegerstrasse. Auch der Anschlusstreffer von Bassecourt nach der Pause brachte die Mannschaft von Trainerlegende Kurt Feuz nicht aus dem Konzept, sie brachte den Sieg mit ihrer Routine über die Runden.

Damit halten die Münsinger weiterhin den Anschluss an die Tabellenspitze – die ersten beiden Mannschaften werden am Ende der Saison für die Aufstiegsspiele in die Promotion League berechtigt sein.

Der Rückstand der Münsinger auf den Zweitplatzierten FC Baden beträgt sechs Runden vor Ende der Meisterschaft nur gerade vier Punkte – für die Aaretaler ist eine erneute Qualifikation für die Aufstiegsrunde, die sie bereits in der letzten Saison erreicht hatten, also nach wie vor im Bereich des Möglichen.

Köniz knorzt weiter

Eine Liga höher, in der Promotion League, verläuft die Formkurve der beiden Mannschaften aus dem Kanton Bern derzeit gerade diametral. Während der FC Breitenrain gegen den Tabellenletzten Tuggen ohne Probleme 2:0 gewann und auf einem Tabellenplatz (7.) liegt, der für die direkte Cupqualifikation für die nächste Saison berechtigen würde, kommt der FC Köniz in diesem Frühling überhaupt nicht in die Gänge.

Beim 0:0 gegen den Vorletzten United Zürich zeigte sich deutlich, dass der Mannschaft von Ex-YB-Goalie Bernard Pulver das Selbstvertrauen fehlt. Die Könizer konnten in der Rückrunde noch keinen einzigen Sieg feiern und rutschen in der Rangliste immer weiter ab. Der Vorsprung auf die Abstiegszone beträgt nur sechs Punkte. (Berner Zeitung)