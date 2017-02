Nicolas Bürgy wechselt von YB zum FC Thun

Mit der Verpflichtung von Nicolas Bürgy habe der FC Thun auf den verletzungsbedingten Ausfall von Abwehrchef Thomas Reinmann reagiert. «Würde sich noch ein weiterer Stammspieler verletzen, wären wir in der Abwehr in Schwierigkeiten geraten», lässt sich Thuns Sportchef Andres Gerber in einer Medienmitteilung zitieren. Bürgy bleibt vorerst bis im Sommer im Berner Oberland. Nach seiner Zeit als Junior beim FC Belp durchlief Bürgy die YB-Nachwuchsausbildung. Im Sommer 2015 wechselte er zum FC Wohlen, wo er 26 Meisterschaftsspiele bestritt und ein Tor erzielte. Aufgrund seiner guten Leistungen holte YB Bürgy im vergangenen Sommer zurück. In der Vorrunde kam er in zwei Super-League- und zwei Cup-Spielen zum Einsatz.

Nicolas Bürgy habe in der Challenge League bereits viel Erfahrung gesammelt und passe als junger, hungriger Spieler perfekt zum FC Thun, so Thuns Sportchef Gerber. (chh/pd)