Nur Ravet trifft – Mvogos Herausforderung in Leipzig

Die Young Boys benötigen in Basel genau sechzig Sekunden bis zur ersten Topchance. Roger Assalé scheitert aus kurzer Distanz an FCB-Keeper Tomas Vaclik. Vor prächtiger Kulisse und über 30 000 Zuschauern sind die Berner das klar bessere Team.

1:0 beträgt ihr Vorsprung zur Pause, sie haben in der ersten Halbzeit Ball, Spiel und Gegner im Griff, müssten 2:0 und könnten 3:0 führen. Einzig Yoric Ravet verwertet eine der vielen guten Möglichkeiten. Insbesondere der wirblige Miralem Sulejmani hätte den zweiten Treffer aus wenigen Metern erzielen müssen.

Das Ausscheiden ihres verletzten Führungsspielers Guillaume Hoarau kurz vor der Pause aber bremst die Young Boys, zudem agiert der zuvor erschreckend planlose FCB nach dem Seitenwechsel ein wenig dynamischer. «Der Ausfall von Hoarau hat uns sicher geschwächt, vor allem weil wir wussten, dass er sich eine schwere Verletzung zugezogen hat», sagt YB-Goalie Yvon Mvogo.

Der gross gewachsene Hoarau fehlt auch wenige Minuten nach der Pause beim Ausgleich der Basler durch Mohamed Elyounoussi nach einem Eckball mit seiner Kopfballstärke schmerzlich.

«Es ist schwierig, zu sagen, ob wir mit ihm gewonnen hätten», sagt Mvogo, «aber wir alle wissen, wie wertvoll Hoarau mit seiner Klasse in jeder Beziehung für uns ist.»

Mvogos Transfer fix

Das 1:1 ist am Ende ein zu schlechter Lohn für die mutigen, spielfreudigen Young Boys, bei denen einige Akteure brillieren. Bemerkenswert gerät vor allem das Comeback des talentierten Youngsters Denis Zakaria, der nach Verletzungspause erst letzte Woche wieder ins Training einstieg – und im St.-Jakob-Park die dominante Figur auf dem Rasen ist. Der 20-jährige Mittelfeldspieler, umworben von vielen Vereinen grosser Ligen, hat seinen Marktwert im Spitzenkampf noch einmal gesteigert.

Noch ist nicht bekannt, wo Zakaria nächste Saison spielen wird. Der Transfer von Yvon Mvogo zu RB Leipzig dagegen wurde am Samstag kommuniziert. Die Ablösesumme für den Goalie beträgt rund 5 Millionen Euro, zudem wird YB Bonuszahlungen bei Erfolgen Mvogos mit Leipzig sowie einem allfälligen Weiterverkauf erhalten. «Ich freue mich über diesen Wechsel und werde alles daransetzen, die Nummer 1 zu werden», sagt Mvogo am Sonntagabend in Basel.

Es habe einige interessante Angebote gegeben, das Projekt in Leipzig habe ihn eindeutig am meisten gereizt. Leider werde er mit YB nun keinen Titel gewinnen, aber die Leistung gegen den FCB sei stark gewesen. «Wir liessen uns auch durch die vielen Rückschläge nicht aufhalten und bewiesen eine starke Moral.» (Berner Zeitung)