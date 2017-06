Prächtige Aussichten bei der Schweizer Nati

Am Samstagmittag endete für ­die Schweizer Nationalspieler auf dem kleinen Flughafen in Belp nach dem Rückflug von den Färöern eine lange Saison. Vielleicht war das kein Zufall.

Denn ihren letzten kleinen Schritt nach oben in dieser Spielzeit hatten sie ebenfalls tief in der Provinz realisiert, am Freitagabend mit dem 2:0-Sieg in der WM-Qualifikation in Torshavn gegen Färöer. In Belp begannen die Ferien der Auswahlfussballer, die sie nach Miami, Barcelona, Mauritius, Bali und ganz viele andere schöne Ort dieser Welt führen werden.

Die Aussichten mit dem Nationalteam sind ebenfalls verführerisch. Die meisten Akteure aber dürften in den nächsten Wochen mit ihren Gedanken bei ihrer Klubzukunft sind. Zahlreiche Nationalspieler werden im Sommer den Arbeitgeber wechseln. Spätestens Anfang Juli beginnt bereits die Saisonvorbereitung.

Wie die Nationalmannschaft auf den Färöern eine weitere Pflichtaufgabe souverän erledigte und problemlos 2:0 siegte, unterstrich den erfreulichen Lernprozess unter Vladimir Petkovic.

Der Nationaltrainer sagt denn auch, er sei sehr zufrieden mit der Entwicklung: «Wir haben gegen Färöer keinerlei Unsicherheiten gezeigt.» Sein Chefstratege Granit Xhaka meint: «Das war deutlich stabiler als beim 2:1-Sieg in Andorra.» Und das erst noch gegen einen stärkeren Gegner.

Akanji und Elvedi im Fokus

Selbstverständlich lassen sich aus Auftritten gegen Andorra und Färöer keine verlässlichen Prognosen ziehen, ob diese talentierten Schweizer bald endlich einmal an einem grossen Turnier mehr als ein knappes, bitteres, dramatisches Ausscheiden im Achtelfinal vorweisen können.

Doch es gibt Signale, dass die Mannschaft mindestens einen Schritt weiter ist als vor 12 Monaten. Das liegt zum Beispiel an den erheblich besseren personellen Optionen und der Vielzahl junger Kräfte, die ins Team drängen. Manuel Akanji (21) und Nico Elvedi (20) etwa dürften eher früher als später das Abwehrzentrum bilden – und vermutlich eine mehr als ordentliche Lösung in einer der Problemzonen darstellen.

Der inkonstante Johan Djourou istauf Klubsuche, Fabian Schär spielt bei Hoffenheim keine Rolle, Timm Klose ist bestenfalls noch Innenverteidiger Nummer 5.

Weite Teile der Stammformation sind derweil auf hohem Niveau, das Team ist eingespielt. Goalie Yann Sommer und Rechtsverteidiger Stephan Lichtsteiner sind trotz hervorragender und sehr breiter Konkurrenz gesetzt, hinten links wird Ricardo Rodriguez nach seiner Verletzungspause das Niveau erheblich steigern gegenüber dem ungenügenden François Moubandje.

Und im Aufbau sind Xhaka sowie Xherdan Shaqiri derart lange dabei, dass man nicht auf die Idee kommen könnte, sie seien erst 24 und 25 Jahre alt. Die beiden können noch prägender werden. Auch deshalb hat die Auswahl das Leistungsvolumen nicht ausgereizt.

Hoffnungsvolle Stürmer

Denn es gibt ja immer noch eine zweite Baustelle neben der Innenverteidigung. Und diese betrifft seit Jahren den Sturm. Da stehen zwar jede Menge Akteure mit langjähriger Auslanderfahrung zur Verfügung, aber richtig überzeugt haben Admir Mehmedi, Haris Seferovic, Eren Derdiyok, Josip Drmic oder Mario Ga­vranovic im Schweizer Dress noch nicht über eine längere Zeit.

Doch es stossen mehrere hoffnungsvolle Offensivkräfte nach. Shani Tarashaj (22) ist schon recht weit, Albian Ajeti (20) und Dimitri Oberlin (19) stehen vor einer grossen Zukunft, müssen ihr Talent aber noch beweisen.

Und dann gibt es noch Breel Embolo, den viele vom Potenzial her als besten Schweizer Stürmer der Geschichte bezeichnen. Der flinke, kräftige, dribbelstarke Stürmer ist im Februar erst 20 ­geworden – und wird nach seiner schweren Verletzung bald endlich wieder voll angreifen können.

Wie der Weltmeister

Und auch im Mittelfeld ist es Vladimir Petkovic gelungen, die Auswahl zu vergrössern. Fussballer wie Denis Zakaria, Remo Freuler, Edimilson Fernandes und Steven Zuber erhöhen den Konkurrenzkampf massiv. «Es ist erfreulich, wie sich viele Junge entwickelt haben», sagt Vladimir Petkovic. «Und das Schöne ist: Sie können sich ja nur noch weiter verbessern.»

Längst wird der mutige Nationaltrainer selbst von einigen anfänglich sehr kritischen Medien für seine umsichtige, erfolgreiche Arbeit gelobt. Es ist ihm auch gelungen, den Zusammenhalt in der äusserst multikulturellen Belegschaft zu stärken, die Systemvariabilität zu steigern und das Spielniveau zu heben.

Denn Resultate lügen nicht. Sieben Siege in Serie im letzten Länderspieljahr sowie 18 Punkte nach sechs Partien in der WM-Qualifikation sind eine eindrückliche Bilanz. Nur Weltmeister Deutschland steht in Europa ebenfalls noch makellos da.

Und doch ist der Weg an die WM 2018 im nächsten Sommer in Russland immer noch ziemlich beschwerlich. Selbst nach weiteren realistischen Siegen gegen Andorra, in Lettland und gegen Ungarn dürfte zum Schluss und mit 27 Punkten aus neun Partien ein Gruppenfinal in Portugal warten. Und bei einer Niederlage dort wohl die WM-Barrage. (Berner Zeitung)