Rakipi liess die Gegner alt aussehen

Sulejam Rakipi heisst der Mann des Wochenendes in der 2. Liga regional. 31 Jahre alt wird der ehemalige Junior des FC Thun in dieser Woche, er geht schon seit vielen Jahren für den FC Rothorn auf Torjagd. Beim wichtigen 3:1-Heimsieg der Brienzer am letzten Wochenende gegen den FC Schönbühl liess der wirblige, agile Stürmer vor allem seine Gegenspieler ziemlich alt aussehen.

Der Schweiz-Mazedonier erzielte alle drei Treffer für Rothorn in der zweiten Halbzeit innerhalb von lediglich 16 Minuten – ein lupenreiner Hattrick. Damit sicherte Rakipi, der mittlerweile schon sieben Treffer auf seinem Saisonkonto hat, seiner Equipe drei Punkte im turbulenten Abstiegskampf gegen einen direkten Konkurrenten und impfte seiner Mannschaft auch neues Selbstvertrauen ein.

Denn es war der erste Sieg der Brienzer in der Rückrunde nach zuletzt zwei Niederlagen. Immerhin vier Punkte Marge weist Rothorn nun auf die Abstiegszone auf.

Spiezer brachen ein

Entscheidend Luft verschaffen im Abstiegsstrudel konnte sich der FC Rothorn (im Moment vier Punkte vor einem Relegationsplatz) jedoch trotz des Erfolgs nicht. Das liegt auch an der klaren 0:4-Niederlage des FC Spiez gegen die zweite Equipe von Breitenrain, die trotz des Siegs nach wie vor den vorletzten Platz belegt.

Bei herrlichem Frühlingswetter am Sonntagmorgen im Stadtberner Nordquartier spielten die Spiezer lange Zeit gar nicht so schlecht, wie das Resultat vermuten lässt. In der ersten Halbzeit kamen sie auf dem Kunstrasen der Berner sogar zu ihren Möglichkeiten, die sie indessen nicht in Tore umzumünzen vermochten.

Die beiden Mannschaften gingen torlos in die Halbzeit. Beflügelt von einem raschen Führungstor nach der Pause, spielten sich die jungen Stadtberner in der Folge jedoch in einen kleinen Rausch, zeigten ihre technischen Fähigkeiten auf dem Plastikrasen und erzielten in regelmässigen Abständen ihre Tore.

Die Oberländer Mannschaft von Trainer Peter Kobel verharrt trotz der klaren, am Ende aber auch etwas zu hohen Niederlage auf dem dritten Rang in der Tabelle. Doch der Schein trügt auch ein wenig. Denn der Abstand auf die Abstiegszone und das «Zwöi» von Breitenrain beträgt nur gerade sieben Punkte (Spiez absolvierte jedoch auch einen Match weniger).

Am Gründonnerstag empfängt Spiez (18.30 Uhr) zu Hause im Derby Rothorn. Für beide Vereine ist dies mit Sicherheit ein wegweisendes Spiel für den weiteren Saisonverlauf.

Häslers Tore

Schon zum dritten Mal im Frühling 2017 blieb derweil der FC Dürrenast ohne Niederlage. Die derzeit auf einem konstant hohen Niveau agierenden Thuner erreichten beim äusserst heimstarken FC Kirchberg ein respektables 2:2-Unentschieden. Beide Tore für den FCD erzielte Topskorer Felix Häsler, der im Torschützenklassement mit nunmehr zwölf Treffern auf Rang 3 liegt, vom Elfmeterpunkt aus.

Dürrenast lag in der ausgeglichenen Begegnung sogar zweimal in Führung, beide Male konnten die Emmentaler aber ausgleichen. Am Ende konnten beide Equipen mit dem Punkt leben.

Das viertplatzierte Dürrenast hat auf den Abstiegsplatz wie Spiez sieben Punkte Vorsprung, am Gründonnerstag bietet sich der Equipe von Stephan Jaussi im Derby (18 Uhr) gegen das weit abgeschlagene Allmendingen die grosse Chance, das Polster weiter zu vergrössern und einen entscheidenden Schritt in Richtung Ligaerhalt zu machen.

Meiringens Marge schrumpft

Etwas ungemütlicher ist die Lage derweil für die SV Meiringen. Nach der unnötigen 1:2-Niederlage auswärts gegen die AS Italiana liegen die Niederhasler nur noch zwei Punkte vor dem Vorletzten FC Breitenrain. Die Meiringer machten in Bern Bekanntschaft mit den Brüdern Domenico und Pasquale Cupi, die schon für viele Punktgewinne der Italo­berner gesorgt hatten.

Je ein Tor erzielten die Brüder auch gegen Meiringen, der Penaltytreffer von Mario Verges in der 84. Minute zu spät kam. Auch die Meiringer werden in dieser Woche noch eine eminent wichtige Partie bestreiten. Im Duell mit dem punktgleichen FC Wabern (Donnerstag, 20 Uhr) geht es darum, die Marge nach unten wieder zu vergrössern.

