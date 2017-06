Russlands Druck, Löws B-Team und Ronaldos Titeljagd

Der Konfed-Cup, stets ein Jahr vor einer WM im Gastgeberland ausgetragen, ist ein umstrittener Wettbewerb. Diesmal ist die Attraktivität der Veranstaltung noch geringer, weil Russland keine Fussballmacht darstellt. Und weil weder Europameister Portugal noch Südamerika-Champion Chile zur absoluten Weltklasse zählen. Allerdings gerieten die Turniere 2005 in Deutschland und 2013 in Brasilien zu einem Erfolg.

Darauf hoffen auch die kriselnden Russen, die in der Vorrunde auf Portugal, Neuseeland und Mexiko treffen. Es wäre eine sportliche Katastrophe für sie, sollte ihr Nationalteam nicht den Halbfinal erreichen. «Wir haben uns gesteigert», sagt Nationaltrainer Stanislas Tschertschessow. «Wir sind eine gute Einheit und setzen auf das Kollektiv.»

Keine Ausnahmespieler

Tschertschessow folgte vor ei­nem Jahr nach Russlands miserabler Euro mit nur einem Punkt gegen England, Wales und die ­Slowakei auf Leonid Slutski. Er hat aussortiert, im 23-Mann-Kader befinden sich nur neun EM-Fahrer – aber auch der frühere Goalie von Dynamo Dresden hat feststellen müssen, dass die Auswahl an Spielern zwar riesig ist, die Qualität aber eher tief.

Der 53-Jährige setzt ausschliesslich auf Fussballer aus der heimischen Liga, die im Vergleich mit den Top­ligen hinterherhinkt. Immerhin gelangen zuletzt gegen Belgien und Chile zwei Unentschieden, zudem wurde Ungarn geschlagen. Tschertschessow, 2016 mit Legia Warschau polnischer Meister, ist Russlands Hoffnungsträger.

Gegen Chile betrug das Durchschnittsalter der Auswahl über 28 Jahre, es steht kein Weltklasseakteur zur Verfügung und kein Ausnahmetalent. Mittelfeldspieler Aleksandr Golovin, kürzlich 21 geworden, besitzt gute Anlagen, er wurde kürzlich mit Arsenal in Verbindung gebracht.

Der 33-jährige Juri Schirkow, zur besten Zeit bei Chelsea ein aussergewöhnlich spielstarker Linksverteidiger, wurde von Tschertschessow wieder aufgeboten, nachdem er an der Euro nicht dabei gewesen war. Sein Leistungsniveau aber ist stark gesunken. Eine bekannte Figur ist Goalie Igor Akinfejew (31), und Torschützenkönig Fjodor Smolow (27) vom FK Krasnodar ist ein sehr regelmässiger Skorer.

Für Russland ist der Konfed-Cup wichtig. Andere wie Deutschland nehmen den Anlass nicht so ernst. Sehr zum Ärger der Organisatoren sowie der Fifa tritt der Weltmeister mit einem ausgesprochen jungen Team an, das man mit gutem Willen als B-Team bezeichnen darf. Die Topspieler werden geschont, was Trainer Joachim Löw einigermassen elegant erklärte: «Was ich über die Jahre gelernt habe, ist, dass man Veränderungen braucht.»

Löw sieht im Konfed-Cup mehr eine Chance als ein Risiko. Auch für Russland. «In Deutschland war ich 2005 als Assistenztrainer dabei, das war ein schönes Turnier. Wir haben uns als Team gefunden, die Zuschauer waren begeistert.»

Ronaldos Ansage

Joachim Löw sieht das eingespielte Chile um Topstürmer Alexis Sanchez in der Favoritenrolle. Die weiteren Vorrundengegner Deutschlands sind Australien und Kamerun.

Absoluter Topstar des Turniers ist derweil Cristiano Ronaldo. Der Weltfussballer, Europameister, Champions-League-Sieger, Dauertorschütze, Alles-Gewinner, bestbezahlte Sportler der Welt steht wegen Steuerpro­blemen in den Schlagzeilen. Trotz einer langen, intensiven Saison stand es für ihn (und seine Sponsoren?) nie zur Debatte, den Konfed-Cup auszulassen.

Portugal wird mit zahlreichen Europameistern antreten. Und Ronaldo, der Pokalhamsterer, sagt: «Ich will jeden Titel gewinnen, den es zu gewinnen gibt. Konfed-Cup Sieger bin ich noch nicht.» (Berner Zeitung)