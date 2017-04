Saisonende für Hoarau, Joss fällt auch aus

Guillaume Hoarau zog sich im Spiel von Sonntag gegen den FC Basel kurz vor der Pause bei einem Duell an der Mittellinie mit Marek Suchy eine schwere Hüftverletzung zu. Das Gelenk sei dem Franzosen am Sonntagabend im Spital unter Narkose wieder eingerenkt worden, schreibt der BSC Young Boys in einer Mitteilung. Der Stürmer habe Glück im Unglück gehabt, genaue Abklärungen hätten am Montag ergeben, dass keine Operation nötig sei. Klar hingegen ist: Die Verletzung bedeutet für den Torjäger das Saisonende.

Auch Sven Joss wurde in der 55. Minute angeschlagen ausgewechselt. Beim Heimspiel gegen GC am Ostermontag wird YB auf ihn verzichten müssen, wie es in der gleichen Mitteilung heisst. Der Verteidiger hatte sich am Sonntag während des Spiels in Basel eine Adduktorenzerrung zugezogen. (cla)