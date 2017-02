Sorgic sorgt für ein seltenes Kunststück

Einer der Kleinsten war der Grösste und der Jüngste der Beste. Die 37. Minute im Zürcher Letzigrund war matchentscheidend. Dejan Sorgic erzielte mit dem Kopf das siegbringende 1:0 und war nach der Partie gut gelaunt. «Wann ich zuletzt in einem Ernstkampf per Kopf getroffen habe, weiss ich nicht. Es muss beim SC Kriens gewesen sein», berichtete der nur 177 Zentimeter grosse Stürmer. «Aber: Im Training gelangen mir in letzter Zeit einige Kopftore.»

Er sei bei der gut getimten Flanke von Christian Fassnacht einzig auf den Ball fokussiert gewesen, fügte Sorgic an. «Auf den Torhüter von GC habe ich nicht geachtet.» So entging Sorgic auch, dass Vaso Vasic am Ball vorbei­gesegelt war. Mit dem fünften Saisontor zog der serbisch-schweizerische Doppelbürger in der internen Torschützenliste mit Vorbereiter Fassnacht gleich.

Die Defensive als Schlüssel

Der Schlüssel zum Erfolg war allerdings Thuns Defensive. GC brachte in den neunzig Spielminuten nur einen einzigen Schuss aufs Thuner Tor. Alle anderen Bemühungen der Zürcher wurden vorzeitig abgeblockt. Im defensiven Mittelfeld glänzte Sandro Lauper mit einer starken Leistung. Der 20-Jährige war der jüngste Spieler im Thuner Ensemble. Respekt vor dem Gegner hatte er nicht.

In der 28. Minute marschierte Lauper mit dem Ball am Fuss durchs Mittelfeld und kurvte um die GC-Spieler, als wären sie Slalomstangen. Zwei Minuten später fehlte wenig zum ersten Skorerpunkt in seiner noch kurzen Super-League-Karriere. Lauper fing die Angriffsauslösung von Alban Pnishi ab und lancierte sogleich Simone Rapp, der den Ball an den Pfosten setzte.

Thun war dem Gegner überlegen, doch Torschütze Sorgic hatte noch einige bange Minuten zu überstehen. Er wurde in der 75. Minute ausgewechselt und musste von der Bank mit ansehen, wie seine Mitspieler versuchten, das Resultat im Letzi-grund über die Runden zu bringen. «Wenn du draussen sitzt, kommen die bösen Gedanken», erzählt Sorgic.

Noch ist nicht vergessen, dass der FC Thun in jüngster Vergangenheit einige Punkte in der Nachspielzeit fahrlässig verscherzt hat. Sorgic konnte nach dem Spiel entspannt erzählen. Die Berner Oberländer liessen keinen Gegentreffer zu. «Für mich waren die letzten Minuten eine Qual, aber die Jungs auf dem Feld hatten alles im Griff.» (Berner Zeitung)