Souverän die Pflicht erfüllt

Im Gleichschritt siegen die Favoriten weiter. Die Schweiz erledigt ihren Auftritt auf den Färöern professionell und gewinnt sicher 2:0, während Verfolger Portugal nach dem 3:0-Sieg in Lettland mit dem besseren Torverhältnis weiter drei Punkte zurückliegt. Auf dem Weg an die WM 2018 im nächsten Sommer in Russland hat die Schweiz zwar immer noch keinen Zähler abgegeben – aber der Zweikampf mit den starken Portugiesen bleibt spannend.

Geduldiges Anrennen

Es ist in Torshavn von der ersten Minute an das prognostizierte Anrennen der Schweizer gegen einen tief gestaffelten Gegner. Die Färöer igeln sich ganz weit hinten ein, alle zehn Feldspieler versammeln sich um den eigenen Strafraum, enger kann eine Mannschaft kaum zusammen stehen. Und in dieser Anordnung, die vielleicht ein 6-4 oder ein 7-3 ist, ganz sicher aber ohne Stürmer auskommt, verschieben sich die Gastgeber ganz geschickt. Und so fällt es den Schweizern schwer, eine Lücke zu finden.

Sie versuchen es mal flott durchs Zentrum, mal kombinationsfreudig über die Seiten, aber es fehlt vorerst die Entschlossenheit, um gefährliche Situationen zu kreieren. Immer wieder werden die Schweizer abgeblockt, mal Admir Mehmedi, mal Haris Seferovic, dann Blerim Dzemaili, und oft ist es Xherdan Shaqiri, der das Spiel beschleunigt oder zumindest eine Halbchance provoziert.

Wenig überraschend führt nach etwas mehr als einer halben Stunde Spielzeit eine Standardsituation beinahe zur Führung des Favoriten. Shaqiri schlägt den Freistoss scharf zur Mitte, wo der 21-jährige Manuel Akanji in seinem ersten Länderspiel das 0:1 erzielen müsste. Der Debütant erwischt den Ball aber nicht wunschgemäss, er fabriziert eine Kopfballbogenlampe, die auf der Lattenoberkante landet.

Xhakas präziser Schuss

Und so steht es weiter 0:0. Aber die Geduld verlieren die Schweizer unter Anleitung von Granit Xhaka nicht. Sie passen sich den Ball weiter hin und her und nach vorne und zurück, ohne Eile, ohne Nervosität. Und sie schiessen aus vielen Lagen. Shaqiri verfehlt das Ziel zweimal, auch Dzemailis Abschlüsse sind nicht zwingend. Immerhin haben die Gäste bald einmal gemerkt, dass die Spielidee, über die Seiten zum Erfolg zu kommen, gegen diese rustikalen, kopfballgewandten Naturburschen wenig erfolgsversprechend ist. Zumal Linksverteidiger François Moubandje zwar viel in Aktion ist, aber seine Flanken wieder besonders schwach sind. Mehrmals wird er von einem Färinger mühelos ausgebremst.

Noch vor der Pause jedoch werden die Schweizer für ihre Beharrlichkeit belohnt. Es ist der Chef, der den Ball durchs Mittelfeld trägt, den Doppelpass mit Dzemaili spielt, an derStrafraumgrenze die Übersicht und Ruhe nicht verliert, obwohl er von fünf tapferen Färingern umzingelt ist – und schliesslich durch die Beine des einen und unter dem Fuss des anderen reingrätschenden Gegners den Ball präzis ins entfernte Eck spediert. Xhakas Tor in der 37. Minute ist der Dosenöffner, draussen an der Linie ballt Trainer Vladimir Petkovic mehrmals erleichtert die Fäuste. Der schwierigste Teil auf dem Weg zu den drei budgetierten Punkten ist erfolgreich absolviert.

Siebter Sieg in Serie

Die Schweizer lassen auch nach dem Seitenwechsel nichts anbrennen. In Gefahr geraten sie ohnehin nie, und vorne sorgt Shaqiri bald für die Entscheidung nach einer schönen Kombination über Valon Behrami, Xhaka und Dzemaili. Bei seinem Schuss zum 0:2 in der 59. Minute wird Torhüter Gunnar Nielsen getunnelt. Man kann behaupten, die Schweizer hätten die engen, kleinen Lücken im Bollwerk Färöers sauber ausgekundschaftet.

Mit dem souveränen 2:0-Sieg feiern die Schweizer den sechsten Sieg im sechsten WM-Qualifikationsauftritt. Und den siebten Erfolg de suite. Sie bauen damit ihre historische Siegesserie aus und blicken auf ein starkes Länderspieljahr zurück. Abgerechnet wird im Spätsommer und Herbst, wenn es am 31. August mit dem Heimspiel gegen Andorra und einer weiteren Pflichtaufgabe weiter geht. Und Mitte Oktober dürfte der Gruppenfinal in Portugal gegen den Europameister mit Superstar Cristiano Ronaldo warten. (Berner Zeitung)