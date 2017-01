Swissmade im Trend

Die Bundesliga hat eine immense Anziehungskraft auf helvetische Fussballer. Umgekehrt verpflichten deutsche Vereine gerne Schweizer Kicker. Noch nie figurierten so viele Spieler mit dem roten Pass in Kadern der Bundesligisten. Aktuell besitzen 24 Akteure verteilt auf 14 Klubs einen Vertrag – keine andere Nation stellt mehr Spieler.

In der Vorrunde zählten von den Schweizern längst nicht alle zum Stammpersonal, einige erlebten eine schwierige Zeit, verfolgten viele Partien von der Bank oder der Tribüne aus. Deshalb liebäugelte in der Winterpause auch der eine oder andere mit einem Wechsel – Stand gestern sind alle ihren Vereinen treu geblieben.

Die Torhüter

Sieben Ballfänger sind in der Bundesliga engagiert, sie haben sich in den letzten Jahren einen guten Ruf erarbeitet. Nationalstammkeeper Yann Sommer erlebte eine harte Vorrunde. Sein Klub Mönchengladbach schlingerte nach gutem Start, firmierte nach Ende der Vorrunde nur auf Rang 14. Auf Sommer prasselte Kritik ein. Zu klein, zu unsicher – vorab der Boulevard hatte sich auf ihn eingeschossen, er muss sich rehabilitieren.

Derweil steigerte sich der Münsinger Roman Bürki in seiner zweiten Saison in Dortmund. Mit starken Reflexen sicherte er dem BVB Punkte – bis zu seiner Knieverletzung in der 11. Runde. Das Fachmagazin «Kicker» kürte ihn zum drittbesten Torhüter der Vorrunde. Der Aaretaler hält mit seinen Ambitionen nicht hinter dem Berg, möchte auch in der Landesauwahl angreifen. «Ich will nicht nur dabei sein, sondern auch die Nummer 1 werden», sagte er dem «Kicker».

Die helvetische Nummer 3 Marvin Hitz (Augsburg) ist zu einem sicheren Wert avanciert, Ex-Nationalgoalie Diego Bena­glio hat sich seinen Stammplatz in Wolfsburg zurückgekämpft. Die jungen Andreas Hirzel (Hamburg) und Gregor Kobel (Hoffenheim) spielen als dritte Kraft eine Nebenrolle. Der 36-jährige Fabio Coltorti erlebte das Leipziger Märchen als Back-up.

Die Wechselwilligen

Hoffenheimes Verteidiger Fabian Schär und Frankfurts Stürmer Haris Seferovic liebäugelten mit einem Wechsel. Auch Nationaltrainer Vladimir Petkovic sagte: «Es muss etwas passieren». Geschehen ist aber nichts. Zwar gab es viele Gerüchte – so sollen englische Klubs um Schär und Benfica Lissabon um Seferovic gebuhlt haben.

Bis 2019 läuft Schärs Vertrag in Hoffenheim, die Ablösesumme von 10 Millionen Euro schreckt indes viele Interessenten ab. Im Fall von Seferovic, dessen Kontrakt Ende ­Saison endet, sagte Frankfurts Sport­direktor Bruno Hübner im «Kicker»: «Es wäre schön, wenn wir Geld generieren könnten, gelingt es nicht, hätten wir weiter einen guten Spieler im Kader.»

Ebenfalls nach einem neuen Klub umsehen muss sich Johan Djourou. Sein Vertrag bei Hamburg läuft Ende Saison aus, wird nicht verlängert. Selbst in der Rückrunde dürfte es für ihn schwierig werden, den Stammplatz zu halten, verpflichtete der HSV doch zwei neue Verteidiger. Auch Pirmin Schweglers Kontrakt in Hoffenheim endet im Sommer, ob er bleibt, ist ungewiss. Ähnlich sieht die Situation bei Valentin Stocker (Vertrag bei Hertha Berlin bis 2018).

Wollen die Hauptstädter mit Stocker Geld verdienen, bietet sich im Sommer die letzte Gelegenheit. Fabian Lustenberger (Berlin), Fabian Frei (Mainz), Admir Mehmedi (Leverkusen) und Ricardo Rodriguez (Wolfsburg) sind bis 2019 an ihre Klubs gebunden, Steven Zuber (Hoffenheim) bis 2018.

Mit konstanten Leistungen stellen Lustenberger und Frei ihre Arbeitgeber meist zufrieden – die beiden dürften ihre Verträge erfüllen. Rodriguez ist immer wieder bei Topklubs im Gespräch, seine Zukunft ist ebenso ungewiss wie jene Zubers. Mehmedi überzeugte in der Vorrunde und hat sein Standing verbessert.

Die Jungspunde

Gut aus der Affäre gezogen haben sich in der Vorrunde die Defensivkräfte Florent Hadergjonaj (22, Ingolstadt) und Nico Elvedi (21, Gladbach). Ex-YB-Aussenverteidiger Hadergjonaj eroberte sich einen Stammplatz, spielte zuletzt sechsmal in Serie durch und überzeugte. Elvedi fehlte nur in einer Partie, gilt als wichtiger Mann für die Zukunft. Pech hatte Breel Embolo (19, Schalke).

Er ist nach dem Bruch des Sprunggelenks auf dem Weg zurück, dürfte aber kaum vor März wieder auf dem Platz stehen. Shani Tarashaj (21, Frankfurt, von Everton ausgeliehen) konnte sich nur in sechs Teileinsätzen in Szene setzen, wird kaum in Frankfurt bleiben. Ulisses Garcia (21, Bremen, 4 Spiele) und Djibril Sow (19, Gladbach, noch kein Spiel) kämpfen um Anerkennung.

Der Rückkehrer

Glücksgefühle erlebt im Moment Stürmer Josip Drmic (Gladbach). Acht Monate musste er wegen eines Knorpelschadens im Knie pausieren, in der Vorbereitung trumpfte er auf. Gladbachs neuer Coach Dieter Hecking steht auf Typen wie Drmic, gut möglich, dass er in der Rückrunde aufblühen wird. (Berner Zeitung)