Thun verpflichtet Roy Gelmi

Wenn der Thuner Sportchef Andres Gerber in den vergangenen Tagen auf die Kaderplanung angesprochen wurde, so liess er stets durchblicken, dass je nach Gelegenheit noch ein Innenverteidiger verpflichtet werden könnte. Nun scheint diese Gelegenheit gekommen zu sein.

Per sofort stösst der 22-jährige Roy Gelmi vom FC St. Gallen 1879 zum FC Thun Berner Oberland. Für Cheftrainer Marc Schneider ist Gelmi der perfekte Transfer. «Roy spielt seit über zwei Jahren in der Super League und bringt dementsprechend viel Erfahrung auf der höchsten Spielstufe mit. Gleichzeitig ist er aber mit seinen 22 Jahren noch immer jung und passt damit zu unserer Transferpolitik.»

Gelmi unterschreibt für drei Jahre plus Option auf ein weiteres Jahr. Der schweizerisch-niederländische Doppelbürger Gelmi durchlief die Nachwuchsabteilung des FC St. Gallen 1879 und gehört seit dem Winter 2015 dem Kader der 1. Mannschaft an. In der vergangenen Saison kam er in 30 Pflichtspielen der Ostschweizer zum Einsatz und erzielte dabei ein Tor. Darüber hinaus stand Gelmi bis im letzten Herbst im Aufgebot der U21-Nationalmannschft. (jaw)