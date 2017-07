Torjäger unter sich

Es soll ja Leute geben, die Fussball vor allem dann zelebrieren, wenn in einer Partie eine ausgeklügelte Taktik sichtbar scheint; wenn sich Mannschaften derart homogen verschieben, dass sie Spiel und Gegner im Griff haben, eine klare Handschrift des Trainers erkennbar ist. Taktikfüchsen und Disziplinfanatikern geht bei solchen Partien das Herz auf, doch die meisten von ihnen dürften nicht deswegen die Liebe zum Fussball entdeckt haben. Was die Massen rund um den Globus verzaubert, sind vielmehr Dribblings und Dropkicks, Finten und Fallrückzieher. Und am meisten: Tore.

Solche gibt es nicht nur in den grossen Stadien dieser Welt zu ­bestaunen, sondern zuhauf auch auf den regionalen Plätzen der Berner Fussballwelt. Am Mittwochabend versammelten sich Kunstschützen und Knipser im Stade de Suisse zum Finalevent der traditionellen Espace-Torjagd, bei der diese Zeitung in Zusammenarbeit mit Vaucher Sport Specialist seit nunmehr 43 Jahren die besten Torschützen von 3. Liga bis Promotion League sowie die treffsichersten Teams der vergangenen Saison auszeichnet.

Savics Kaltblütigkeit

Stand Dan Gygax auf dem Feld, waren Tore an der Tagesordnung. Nicht weniger als 31 Treffer gelangen dem Stürmer von Herzogenbuchsee in der abgelaufenen 3.-Liga-Saison. Der 31-Jährige holte sich damit bereits seine vierte Auszeichnung bei der Espace-Torjagd.

Gygax’ Torausbeute ist beachtlich, von der Rekordmarke blieb der Oberaargauer indes ein ganzes Stück entfernt. Nicht weniger als 46 Treffer hatte Slaven Savic nämlich vor zwei Jahren zum Aufstieg Muri-Gümligens beigesteuert. Heuer ist der FCMG erneut aufgestiegen, wird die kommende Spielzeit in der interregionalen 2. Liga absolvieren. Und erneut war Savic treffsicherster Akteur seines Teams mit 23 Treffern.

Als ob es eines weiteren Beweises für seine Kaltblütigkeit bedurft hätte, setzte sich Savic übrigens im Stade de Suisse auch im Torwandschiessen gegen seine drei Topskorer-Kollegen durch. Auch Breitenrains Anto Franjic, der seinen Titel aus dem Vorjahr verteidigte, sowie Langenthals Gregory Gemperle konnten nicht verhindern, dass sich Savic vier VIP-Tickets fürs Auftaktspiel der Young Boys gegen den FC Basel am 22. Juli sicherte. (Berner Zeitung)