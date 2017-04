Tosetti: «Jetzt sind wir unter Druck»

Die Enttäuschung war nach dem 2:4 gegen Tabellennachbar Lausanne gross bei Thun. Das bekamen die Freistossdummys zu spüren, die in den Katakomben der Stockhorn-Arena Aufstellung genommen hatten. Manch ein Oberländer liess auf dem Weg in die Kabine mit einem gezielten Schlag an den Kopf seinen Frust an den armen gelben Männchen raus.

«Das war ein Sechspunktespiel», sagte Matteo Tosetti. «Und wir kamen häufig einen Schritt zu spät, reagierten statt zu agieren. Wir haben es den Lausannern viel zu einfach gemacht.» Immerhin: Vor dem freundlichen Tessiner mussten sich die Dummys nicht in Acht nehmen.

Die Lausanner Gegenspieler in den neunzig Minuten zuvor aber schon. Der sich seit Wochen in starker Form befindende Flügel hatte beim grossen Tag der U-17-Weltmeister (sein früherer Mitstreiter Nassim Ben Khalifa hatte für Lausanne dreimal getroffen) immer wieder für Unordnung gesorgt. Mit seinen Tempodribblings fand er auf der rechten Seite Mal für Mal eine Lücke im Abwehrverbund der Romands, seine Flanken landeten zielgenau bei den Mitspielern.

Die Vorarbeit zu Dejan Sorgics Führungstreffer war sein elfter Assist in dieser Saison; es ist der zweitbeste Wert in der Super League. «Ich kann dennoch nicht zufrieden sein», sagte Tosetti. Es gehe nicht um die Leistung einzelner Spieler. «Als Team waren wir heute nicht gut genug. Wir liessen schlicht die nötige Aggressivität vermissen.»

Versöhnliche Töne

Matteo Tosetti versuchte gar nicht erst, die Bedeutung der Niederlage kleinzureden. «Wie in Sitten liessen wir auch heute Punkte liegen. Die könnten uns am Ende noch fehlen», sagte er etwa. Und: «Wir hätten eine ruhige Schlussphase der Saison haben können. Aber jetzt sind wir unter Druck. Wir müssen da unten so rasch wie möglich wegkommen.»

Am Ende schlug Tosetti versöhnliche Töne an. «Wir dürfen nicht zu viele Gedanken an die Niederlage verschwenden. Es geht weiter», sagte er. Dann verschwand er. Ohne den Dummys einen Schlag zu versetzen. (Berner Zeitung)