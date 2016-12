Trainerwechsel: Wenn die Psyche leidet

In Bern herrschte Euphorie. Im Frühjahr 2008 befanden sich die Young Boys auf Meisterkurs, verloren allerdings die entscheidende Partie in Basel. Trainer Martin Andermatt stand hoch im Kurs – um wenige Wochen später zum Teufel geschickt zu werden. Nach nur drei Spieltagen der neuen Saison wurde Andermatt entlassen, Wie zuvor in Ulm und danach in Vaduz und Aarau.

Ein Fussballtrainer besitze kaum Jobsicherheit, sagt der 55-Jährige. «Das ist der Unterschied zur gängigen Arbeitswelt. Jeder Coach weiss das – und doch fällt er in der Regel aus allen Wolken, wenn es ihm passiert. Schliesslich gibt es kein Patentrezept, wie man mit solch einem Rückschlag umgehen soll.»

«Mami ist der Chef»

Mittlerweile Aufsichtsrat in Hannover (2. Bundesliga), sagt Andermatt, das Geschäft werde immer resultatorientierter. «Du arbeitest nicht gut oder schlecht. Du gewinnst oder verlierst.» Zuweilen hätten gar die Ergebnisse der Konkurrenz Einfluss darauf, ob ein Coach entlassen werde oder nicht. «Mit diesem Stress können längst nicht alle umgehen.»

Im Zeitalter der sozialen Medien habe sich der Druck erhöht, sagt Martin Andermatt. «Heute können die Leute ihre Meinung via verschiedenste Kanäle kundtun. Die Trainer sind dadurch angreifbarer geworden.» Wichtig sei ein gutes Netzwerk, meint der gelernte Grundschullehrer. «Damit steigen die Chancen, im Geschäft zu bleiben.»

Ein Trainer brauche Geduld, und die Vereine sollten mehr Zeit und Know-how in die Trainerfindung investieren, sagt Andermatt. «Manchmal habe ich das Gefühl, dass planlos gesucht wird. Oft eignet sich ein Trainer für einen bestimmten Klub, eine bestimmte Liga, eine bestimmte Ausgangslage. Darauf wird zu wenig geachtet.»

Martin Andermatt hat zwei Söhne und eine Tochter, die Familie hat er nie aus dem gewohnten Umfeld gerissen. Egal, ob er in Frankfurt oder in Bellinzona, in Wil oder in Bern gearbeitet hat, seine Liebsten sind zu Hause in der Region Zug geblieben. «Ich wollte nicht, dass alle nach meiner Pfeife tanzen müssen. Das Geschäft ist viel zu kurzlebig.» Zudem sei die Familie so nicht ständig seinen Launen ausgesetzt, sagt Andermatt, dem es früher wichtig war, dass die Kinder nicht zu nah am Geschehen dran waren.

Doch die Distanz hatte auch Nachteile. «Nachdem ich in Deutschland entlassen worden war und nach Hause kam, sagte ich scherzeshalber zu meinem Sohn, nun hätte ich wieder das Sagen. Er meinte: Vergiss es, Mami ist der Chef.» Er habe lernen müssen, hintenanzu­stehen, sagt der Innerschweizer. «Ohnehin nehmen sich Trainer zu wichtig, einige sind zu stolz.»

«Ich schlief sehr schlecht»

Mächtig im Stolz verletzt ist Dragan Dejanovic. Ende September wurde der gebürtige Serbe als Coach des BSV Bern Muri frei­gestellt – nach lediglich fünf Runden. Noch immer hadert der 53-Jährige mit dem Entscheid. Er hält fest, dass ein Trainer ganz auf sich allein gestellt sei, wenn klubintern Leute gegen ihn Stimmung machen würden.

Die Familie ausgeklammert, sei Handball alles für ihn, meint De­janovic. «Ich habe sehr viel in meine Karriere investiert, definiere mich quasi darüber.» Die Entlassung hat er noch nicht verkraftet. «Ich bin nach wie vor angeschlagen. Aussenstehende unterschätzen, wie brutal das für einen Coach ist und welch Rattenschwanz daran hängen kann. Die Psyche wird beeinträchtigt.»

Vier, fünf Tage nachdem er gefeuert worden war, fiel Dejanovic in eine Krise. «Ich schlief sehr schlecht, auf einmal kamen die Ängste.» Die Sorgen sind nicht existenzieller Natur, der Ausbildner arbeitet als Festangestellter im Aussendienst. Doch was seine sportliche Zukunft betrifft, hat Dejanovic Zweifel.

«Ich fürchte mich davor, keinen Klub zu finden.» Ein Angebot aus Ungarn hat er abgelehnt. «Ich will meine Familie nicht im Stich lassen. Ein Trainer steht oft im Mittelpunkt. Aber es geht nicht immer nur um ihn.»

