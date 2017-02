Türkische Investoren steigen beim FC Wil aus

Die türkischen Verwaltungsräte des FC Wil haben ihre Mandate per sofort niedergelegt und ihr Darlehen gekündigt. Dies gab VR-Vize-Präsident Roger Bigger am Mittwoch an einer Pressekonferenz bekannt.

Ein Gremium mit Bigger an der Spitze bildet nun eine Taskforce, um Lösungen zu finden, damit der Spielbetrieb in der Challenge League aufrecht erhalten werden kann. «Wir werden alles versuchen, um den Klub zu retten», so Bigger.

Die Gründe für den Ausstieg der Investoren um Mehmet Nazif Günal sind nicht bekannt. Bigger: «Ich weiss es nicht.»

(mch/si)